Метель прогнозируется в Казахстане на выходные

Погода
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

«Казгидромет» опубликовал прогноз погоды на 21-23 декабря, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 21 декабря на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон – ожидается снег, метель и порывистый ветер. Лишь на западе страны 23 декабря осадки (дождь, снег) и гололед.

21 декабря днем в Павлодарской области, 22 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Ближе к 23 декабря со смещением западного антициклона, на юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.

#Казахстан #погода

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