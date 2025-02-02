Метель: в области Абай и ВКО закрыты дороги
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Из-за непогоды закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих двух участках а/д республиканского значения, передает Kazpravda.kz
По данным АО «НК КазАвтоЖол» в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, снег) будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих 2-х участках а/д республиканского значения:
Восточно-Казахстанская область:
«Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ»
Область Абай:
«Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ»
МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности.