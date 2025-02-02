Метель: в области Абай и ВКО закрыты дороги

Из-за непогоды закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих двух участках а/д республиканского значения, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

По данным АО «НК КазАвтоЖол» в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, снег) будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих 2-х участках а/д республиканского значения:

Восточно-Казахстанская область:

«Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ»

Область Абай:

«Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ»

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности.