Метель: в области Абай и ВКО закрыты дороги

Погода
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Из-за непогоды закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих двух участках а/д республиканского значения, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

По данным АО «НК КазАвтоЖол» в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, снег) будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих 2-х участках а/д республиканского значения:

Восточно-Казахстанская область:

«Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ»

Область Абай:

«Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ»

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности.

#область Абай #погода #ВКО

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