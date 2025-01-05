Метели и морозы надвигаются на Казахстан

Погода
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По Казахстану прогнозируется усиление ветра, туман, мокрый снег и гололед

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие дни предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, североатлантический циклон, наполненный массами влажного атлантического воздуха, будет обуславливать погоду западных, северо-западных и северных регионов республики, в зоне его фронтальных разделов прогнозируются осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя.

К 6 января по территории страны начнет распространяться холодная воздушная масса, показания термометров понизятся, пройдет снег. Южные, юго-восточные регионы окажутся под влиянием фронтальных разделов Южно-каспийского циклона, с которым ожидаются осадки в виде дождя и снега. Центральные, 5-6 января восточные регионы страны будут находиться в области влияния высокого давления, здесь ожидается погода без осадков.

На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе до 12 мороза - 3 тепла, днем до 8 мороза - 3 тепла, на северо-западе ночью до 4-15 мороза, днем до 2-12 мороза, на севере ночью и днем до 2-10 мороза, в центре ночью до 5-13 мороза, днем до 0-10 мороза, на востоке ночью до 10-25 мороза, днем до 5-13 мороза, на юге, юго-востоке основной фон температуры ночью 0-10 мороза, в горных районах 13-20 мороза, днем 3 мороза-8 тепла, в горных районах 3-8 мороза.

 

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