Метели и осадки продолжатся на выходных в Казахстане

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Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, большую часть территории Казахстана охватывает северный циклон, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдет снег; в западных и южных регионах осадки – дождь, снег с метелью и гололедными явлениями; на большей части страны порывистый ветер 15-29 м/с.

9 ноября ночью в Костанайской области, 10-11 ноября на востоке республики прогнозируется сильный снег.

На юге республики днем ожидается повышение температуры воздуха до 8-13 тепла, в горных районах до + 5 градусов.