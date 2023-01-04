Метели продолжатся в Казахстане

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РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 5-7 января, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

В предстоящие дни погоду Казахстана будет определять очередной Атлантический циклон, который обусловит осадки преимущественно в виде снега, гололедные явления и метели практически на всей территории республики, а на востоке страны временами ожидается сильный снег.

Колебание температур воздуха в северных регионах ночью от 5-15 до 15-25 мороза, днем – от 10-20 до 2-10 мороза. На западе основной фон температуры составит ночью 0-10 мороза, днем – понижение от 5 тепла-5 мороза до 0-11 мороза. В центре и на востоке ожидается понижение температуры воздуха ночью от 0-8 до 5-13 мороза, днем 0-8 мороза. На юге основной фон температуры воздуха днем 3-13 тепла, а на юго-востоке 0-8 тепла.

 

 

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