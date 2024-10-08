Межбанковский безнал в Казахстане уже измеряется в квадриллионах – Нацбанк

О десятикратном росте безналичных транзакций среди населения рассказали в главном банке страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние 5 лет безналичные транзакции среди населения выросли более чем в 10 раз и достигли внушительной доли в розничном товарообороте – 89%, передает корреспондент Kazpravda.kz

Межбанковские платежные системы Нацбанка обрабатывают около 88% всего безналичного оборота в стране, превысив символическую отметку в 1 квадриллион тенге совокупного оборота транзакций за 9 месяцев текущего года.

Помимо статистики безналичной экономики в ходе Central Asia Fintech Summit, зампред Нацбанка Акылжан Баймагамбетов рассказал о развитии цифровых банковских сервисов, интеграции финансовых и госууслуг.