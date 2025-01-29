Между «уже» и «еще» Статьи 29 января 2025 г. 1:00 0 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Художник Виталий Жуков оживил настоящее Фото музея изобразительных искусств СКО В Северо-Казахстанском областном музее изобразительных искусств проходит персональная выставка Виталия Жукова под интригующим названием «Уже не… Еще не…». Это не просто экспозиция. Это смелая художественная попытка ухватить и передать ощущение реальности в ее переходном, зыбком состоянии. В музее представлены 14 полотен, каждое из которых – мини-вселенная. Их яркие неоновые оттенки – кислотный зеленый, лимонно-желтый, фуксия – словно фейерверки, вспыхивают, меняя наши традиционные представления о пейзаже и натюрморте. Виталий Жуков не боится экспериментировать: использование металлизированных красок придает его работам эффект движения, будто свет сам пробивается сквозь мазки. Игра с материалами (холст и МДФ) и техника исполнения (акрил, масло, масляная пастель) создают уникальную текстуру, которая манит зрителя. Каждая деталь – это вызов зрительским ожиданиям. Здесь нет привычного, здесь все приглашает к размышлению: где грань между фовизмом и экспрессионизмом, реальным и воображаемым? – Я хотел показать, что цвет – это не просто форма, это эмоция. В привычных вещах скрыты яркость и динамика, которые мы часто не замечаем, – делится Виталий Жуков. – Эта серия – о состоянии «здесь и сейчас». О моменте, который трудно поймать, но который дает ощущение жизни. Помимо визуальных шедевров, Виталий представил музыкальный этюд, сыграв на ханге. Его медитативные звуки наполнили зал атмосферой внутреннего покоя и вдохновения, создавая идеальный фон для погружения в экспозицию. – Это не прошлое и не будущее, – продолжает художник. – Это «уже не то, что было, но еще не то, что будет». Это настоящее, которое принадлежит каждому из нас. Работы Жукова словно балансируют на грани между жанрами. Пейзажи, выполненные на пленэре, перетекают в абстрактные композиции. Зрителю кажется, будто он смотрит не на картину, а сквозь окно в параллельный мир. Это искусство диалога – с самим собой, с художником, с бесконечностью. – Картины заставляют задуматься, – делится впечатлениями посетительница выставки Лариса Пестерева. – Я будто вошла внутрь их, ощутила дыхание цвета и пространства. Выставка Виталия Жукова – больше, чем визуальный опыт. Это философское размышление, оживающее в красках и звуках. Ее надо не просто видеть, а чувствовать. Экспозиция продлится месяц, и у каждого есть шанс открыть для себя мир «Уже не… Еще не…» – место, где живет настоящее. #СКО #выставка #музей #Виталий Жуков