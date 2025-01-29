Между «уже» и «еще»

В Северо-Казахстанском областном музее изобразительных искусств проходит персональная выставка Виталия Жукова под интригующим названием «Уже не… Еще не…».

Это не просто экспозиция. Это смелая художественная попытка ухватить и передать ощущение реальности в ее переходном, зыбком состоянии.

В музее представлены 14 полотен, каждое из которых – мини-вселенная. Их яркие неоновые оттенки – кислотный зеленый, лимонно-желтый, фуксия – словно фейерверки, вспыхивают, меняя наши традиционные представления о пейзаже и натюрморте. Виталий Жуков не боится экспериментировать: использование металлизированных красок придает его работам эффект движения, будто свет сам пробивается сквозь мазки.

Игра с материалами (холст и МДФ) и техника исполнения (акрил, масло, масляная пастель) создают уникальную текстуру, которая манит зрителя. Каждая деталь – это вызов зрительским ожиданиям. Здесь нет привычного, здесь все приглашает к размышлению: где грань между фовизмом и экспрессионизмом, реальным и воображаемым?

– Я хотел показать, что цвет – это не просто форма, это эмоция. В привычных вещах скрыты яркость и динамика, которые мы часто не замечаем, – делится Виталий Жуков. – Эта серия – о состоянии «здесь и сейчас». О моменте, который трудно поймать, но который дает ощущение жизни.

Помимо визуальных шедевров, Виталий представил музыкальный этюд, сыграв на ханге. Его медитативные звуки наполнили зал атмосферой внутреннего покоя и вдохновения, создавая идеальный фон для погружения в экспозицию.

– Это не прошлое и не будущее, – продолжает художник. – Это «уже не то, что было, но еще не то, что будет». Это настоя­щее, которое принадлежит каждому из нас.

Работы Жукова словно балансируют на грани между жанрами. Пейзажи, выполненные на пленэре, перетекают в абстрактные композиции. Зрителю кажется, будто он смотрит не на картину, а сквозь окно в параллельный мир. Это искусство диалога – с самим собой, с художником, с бесконечностью.

– Картины заставляют задуматься, – делится впечатления­ми посетительница выставки Лариса Пестерева. – Я будто вошла внутрь их, ощутила дыхание цвета и пространства.

Выставка Виталия Жукова – больше, чем визуальный опыт. Это философское размышление, оживающее в красках и звуках. Ее надо не просто видеть, а чувствовать. Экспозиция продлится месяц, и у каждого есть шанс открыть для себя мир «Уже не… Еще не…» – место, где живет настоящее.