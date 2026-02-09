Сегодня в Национальной академической библиотеке состоялся круглый стол, организованный Общественным объединением «Международная ассоциация юристов» (Казахстан). В ходе мероприятия был обсуждён проект новой редакции Конституции РК, сообщает Kazpravda.kz

фото предоставлено организаторами

В работе круглого стола приняли участие представители Международной ассоциации юристов, эксперты в области международных отношений, юристы и общественные деятели. Участники обсудили конституционную реформу, инициированную Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, а также ключевые положения проекта нового Основного закона, имеющего стратегическое значение для будущего развития страны.

По словам депутата Мажилиса, руководителя ОО «Международная ассоциация юристов» Марата Башимова, проект новой Конституции не только расширяет гарантии прав и свобод граждан, но и способствует укреплению доверия между государством и обществом.

Он отметил, что все положения проекта строго соответствуют международным стандартам в области прав человека. При подготовке документа были использованы нормы и подходы, закреплённые в конвенциях Организации Объединённых Наций и Совета Европы, а также в практике европейского права.

По итогам круглого стола участники приняли резолюцию Международной ассоциации юристов в поддержку проекта новой редакции Конституции Республики Казахстан.

В тексте резолюции подчёркивается, что в результате работы Конституционной комиссии сформирована целостная и логичная структура нового Основного закона. Обновление затрагивает все разделы Конституции – от Преамбулы и основ конституционного строя до механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, включая развитие института Халық кеңесі, расширение внесудебных механизмов защиты прав человека и совершенствование системы государственного управления.

Эксперты Международной ассоциации юристов отметили, что конституционная реформа 2026 года ориентирована на человекоцентричную модель развития, в центре которой находится человек, его права, свободы и достоинство. Содержание основных прав и свобод граждан обновлено с учётом современных реалий и раскрывает новые аспекты их реализации. В проекте также закреплено признание развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегических направлений деятельности государства.

Как отмечается в резолюции, предлагаемая конституционная реформа позволит повысить эффективность правозащитных государственных механизмов, сделать их более доступными и понятными для граждан. Реализация принципов правового государства, чётко обозначенных в преамбуле проекта новой Конституции, призвана укрепить доверие между государством и обществом, обеспечить справедливость, законность и устойчивое развитие страны.

Международная ассоциация юристов и эксперты в области международных отношений, учитывая масштаб и содержание предлагаемых изменений, выразили поддержку проекту новой Конституции Казахстана, отметив его соответствие современным требованиям, потребностям общества, международным стандартам в области прав человека ООН и целям стратегического развития Республики Казахстан.