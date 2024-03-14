Столичный аэропорт получил международный сертификат аудита ISAGO

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев успешно прошел первый международный аудит по безопасности наземного обслуживания (ISAGO), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, столичная воздушная гавань стала единственным в Казахстане аэропортом, имеющим сертификат ISAGO.

Аудиторы международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) провели проверку процедур наземного обслуживания в аэропорту. Выданный ассоциацией сертификат свидетельствует о том, что аэропорт соответствует всемирно признанным стандартам безопасности, наземного обслуживания и рекомендованной международной практики.

— Аэропорт таким образом показал высокое качества обслуживания авиакомпании и пассажиров, что подтверждается успешной сдачей всех 6 возможных разделов аудита, это: ORM (организация и управление); LOD (контроль загрузки); PAB (обслуживание пассажиров и багажа); HDL (обслуживание ВС на земле); AGM (наземное движение ВС) и CGM (обслуживание груза и почты). Требования аудита состояли из 277 пунктов, с которыми аэропорт справился на «отлично», — говорится в официальном сообщении.

В аудите принимали участие: отдел контроля качества, подразделение сервисного обслуживания воздушного судна, служба организации перевозок, подразделение наземного транспорта, подразделение перронных грузчиков, инспекция безопасности полетов, служба авиационной безопасности, служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, учебный центр и другие.

В пресс-службе добавили, что преимуществом наличия сертификата о прохождении аудита ISAGO является подтверждение высокого уровня безопасного наземного обслуживания, предупреждение несчастных случаев, обеспечение качества обслуживания, а также привлечение авиакомпаний.