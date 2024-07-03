Международный фестиваль «Театральная Евразия» проведут в Астане

Театр, Культура, Столица
107
Дана Аменова
Корреспондент

В мероприятии примут участие творческие коллективы из разных стран

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках празднования Дня столицы с 5 по 7 июля состоится международный театральный фестиваль «Театральная Евразия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фестиваль откроется проведением пленарного заседания «Театр в XXI веке: вызовы времени» 5 июля в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького.

Программу 6-7 июля составят выступления уличных театров Казахстана, России, Польши, Эстонии и других стран, которые пройдут в Центральном парке Астаны.

В афише фестиваля «Театральная Евразия» заявлены популярные театры-участники, в том числе «АспектР», «СоЛу», «Черный квадрат», «Мимикрия», «Vokrug», театр «Королевский жираф», «Театр кукол» акимата Астаны, театр Мурата Мутурганова и другие театры.

#Астана #театр #фестиваль #День столицы #Театральная Евразия

Популярное

Все
Сколько в Казахстане проживает людей
Панты и мед – золотые бренды Рудного Алтая
Атомная энергетика помогает достичь стратегической цели углеродной нейтральности
85-летний Бектай Сулейменов вырастил за свою жизнь свыше двух миллионов деревьев
Праздник «Қымыз мұрындық» отметили в Улытау
На востоке страны полным ходом идет подготовка к отопительному сезону
Трезвое село стало и самым чистым
Одна акция идет на помощь другой
Лучше узнать казахский язык помогут топонимы
Китай заинтересован в сотрудничестве
Полтонны мусора вынесли из леса волонтеры Петропавловска
Эксперты делятся ожиданиями от предстоящего саммита ШОС
Инициативы, направленные на формирование справедливого мира
Сумеет ли Казахстан убедить мировые державы в необходимости диалога?
В период саммита ШОС в Астане изменятся 30 маршрутов автобусов
12 млрд тенге выделили на компенсацию потерь бизнеса после паводков
Путин прибыл в Астану
На Алаколе туристов унесло ветром на катамаране
Трассу Атырау – Уральск закрыли на ремонт
Астанинский саммит ШОС станет беспрецедентным по числу участников и формату
Строительные рынки переезжают за город
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
«Правда никому не нужна» - Бишимбаев о суде
Приговор Бишимбаеву оставили без изменений
Приказ длиной в три года
Маулен Ашимбаев встретился с мировым экспертом в области искусственного интеллекта
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
Дело – труба
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Токаев принял посла Катара
Когда другие методы иссякли
«Прижали» – и сразу признал детей
Эффективный институт обратной связи
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя

Читайте также

В Астане из-за непогоды запуск салюта может начаться раньше
Самый масштабный фестиваль года Open Air пройдет в Астане
Книжный фестиваль KITAPHANA FEST - 2024 проведут в Астане
Лучших литераторов определят в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]