Международный фестиваль «Театральная Евразия» проведут в Астане

В мероприятии примут участие творческие коллективы из разных стран

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках празднования Дня столицы с 5 по 7 июля состоится международный театральный фестиваль «Театральная Евразия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фестиваль откроется проведением пленарного заседания «Театр в XXI веке: вызовы времени» 5 июля в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького.

Программу 6-7 июля составят выступления уличных театров Казахстана, России, Польши, Эстонии и других стран, которые пройдут в Центральном парке Астаны.

В афише фестиваля «Театральная Евразия» заявлены популярные театры-участники, в том числе «АспектР», «СоЛу», «Черный квадрат», «Мимикрия», «Vokrug», театр «Королевский жираф», «Театр кукол» акимата Астаны, театр Мурата Мутурганова и другие театры.