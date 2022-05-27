Культура
Международный форум "Аль-Фараби – Икбал" состоялся в Алматы

В Алматы состоялся международный форум "Аль-Фараби – Икбал", организованный Международной Тюркской академией, Казахским национальным университетом им. аль-Фараби и Постоянным Комитетом по научному и техническому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (COMSTECH), сообщает Kazpravda.kz.

Перед пленарным заседанием участники посетили выставку "Исламская каллиграфия", специально подготовленную для форума пакистанскими художниками.

На торжественном открытии форума с приветственным словом выступили: президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, главный координатор постоянного комитета ОИС по науке и технологиям (COMSCTECH) Икбал Чаудхари, председатель правления - ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, заместитель министра образования и науки РК Куаныш Ергалиев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, постоянный секретарь Сената Пакистана по правам человека - председатель комиссии Уалид Икбал, заместитель исполнительного директора Секретариата совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Чи Фан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан Ержан Кыстафин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Республике Казахстан Саджад Ахмед Сихар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи.

В работе мероприятия, прошедшего в офлайн- и онлайн-формате, приняли участие ученые гуманитарной сферы, представители творческой интеллигенции, сотрудники дипломатического и депутатского корпуса, эксперты тюркских стран и стран-членов ОИС.

В рамках форума состоялась презентация книги Мухаммеда Икбала "İslam Düşüncesinin Rekonstruksiyası" ("Реконструкция исламской мысли"), подготовленной Тюркской академией на азербайджанском языке, а также сборника материалов Глобального форума аль-Фараби, прошедшего в Исламабаде в 2020 году на английском, казахском и русском языках, работы Аль-Фараби "Большой трактат о музыке" (El-Farabi Kitabu'l Musika'l-Kebir), а также презентация "Энциклопедии Икбала" на языке урду.

Кроме того, на мероприятии глава Академии Дархан Кыдырали наградил Генерального координатора COMSCTECH Икбала Чаудхари Золотой медалью Тюркской академии за вклад в укрепление сотрудничества в тюркском мире.

Пленарное заседание форума продолжилось сессиями: "Философия Икбала: прошлое, настоящее, будущее", "Глобальное влияние философии и поэзии Икбала", "Вызовы XXI века и технологии".

В секционном заседании приняли участие известные ученые и эксперты из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Пакистана, Великобритании, России, Таджикистана и стран-членов ОИС, которые выступили с докладами по темам своих исследований.

Стоит отметить, что в 2020 году под эгидой Постоянного комитета Организации исламского сотрудничества (COMSTECH) в столице Пакистана - Исламабаде - было организовано масштабное мероприятие, посвященное Аль-Фараби.

Нынешний форум "Аль-Фараби - Икбал" организован в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева по укреплению науки и технологий, отданном на VIII саммите Организации тюркских государств. При этом Форум является первым значимым мероприятием, которое выведет на новый уровень духовную преемственность двух великих ученых и вклада аль-Фараби и Икбала в глобальную науку.

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