Международный центр зеленых технологий и инвестпроектов возглавил Олжас Агабеков

Решением Совета Директоров Олжас Агабеков назначен на должность председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Олжас Агабеков родился 30 июля 1984 года в городе Балхаш Карагандинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовой путь начал в 2007 году с должности менеджера в АО «Нефтяная страховая компания».

Также работал в АО «Алматинские электрические станции», АО «KEGOC», аппарате акима Жамбылской области, Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Жамбылской области.

С 2016 года по сентябрь 2022 года – заместитель директора департамента по изменению климата Министерства энергетики, директор департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.