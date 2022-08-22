МИД и МВД прокомментировали ситуацию с казахстанкой, попавшей в "рабство" в Лаосе

Казахстанка Анель Бермаганбет опубликовала в Instagram пост о том, что ее удерживают против воли в Лаосе, сообщает Kazpravda.kz.

"На данный момент уже 4 день в Лаосе, я закрылась в комнате одна, никого не впускаю, вчера пыталась поговорить со старшим китайцем о том, что я не буду работать на таких условиях, и о том, что могу возместить затраты за перелет и улететь домой, на что он ответил: это тебе не то место, куда приезжают и уезжают, ты должна тут остаться на год, соответственно, у меня поднялась паника. Компания оказалась мошенниками, которая якобы является платформой для инвестиций, мне нужно было выполнять работу менеджера по работе с клиентами", - написала девушка в Instagram.

По её словам, близкие из Казахстана работают над решением и выходом из данной ситуации.

"На данный момент вышли на посольство Вьетнама, Тайланда, Ханои, Посольство РФ в Лаосе, все обещают помочь. Но суть в том, что это не то государство, где можно решить проблему за один день. Брат написал заявление в ДВД по Кызылординской области, 40 часов прошло, ему никто не ответил. Решают задачу своими силами, через знакомых. Пишу этот пост с целью привлечь внимание правительственные структуры: МИД Казахстана, Генпрокуратуру Казахстана, МВД Казахстана, чтобы мне помогли отсюда выехать. Я нахожусь в заложниках в этом государстве Лаос. Оказалось, что тут у них есть свой определенный участок земли, который у них в аренде, где они могут осуществлять такую незаконную деятельность", - рассказала блогер.

Девушка приложила к публикации скрины переписки с "работодателем".

По информации Министерства внутренних дел РК, по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 126 УК РК - "незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека".

"Начато досудебное расследование. О результатах расследования будет сообщено дополнительно. О данном происшествии уведомлено Министерство иностранных дел РК. Поддерживается контакт с братом потерпевшей. Кроме того, направлено письмо в департамент консульства РК", - говорится в сообщении МВД.

Также ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК.

"19 августа наша соотечественница вышла на связь с консулом и рассказала о своей ситуации. Посольство РК в Ханое направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Лаоса с просьбой оказать максимальное содействие в вызволении гражданки Казахстана Анель Бермаганбет. Лаосская полиция уже занимается этим вопросом, ожидаются переговоры с представителями МИД и МВД Лаоса. Данный вопрос на особом контроле нашего посольства во Вьетнаме. МИД и посольство РК во Вьетнаме окажет необходимое содействие в возвращении гражданки Казахстана домой", - проинформировали в МИД.

В министерстве обратились к казахстанцам с просьбой внимательно изучать документы и контракты для работы за рубежом до их подписания и выезда за границу, а также проверять возможных работодателей во избежание возникновения непредвиденных ситуаций.