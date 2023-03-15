МИД Казахстана высказался о роли Китая в возобновлении дипотношений Саудовской Аравии и Ирана

Открытие посольств будет способствовать укреплению безопасности и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях.

Фото пресс-службы МИД РК

Казахстан приветствует достигнутые в Пекине 10 марта 2023 года договоренности о восстановлении дипломатических отношений между Королевством Саудовской Аравии и Исламской Республикой Иран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК.

«Высоко оцениваем роль Китайской Народной Республики в переговорном процессе и достижении успешных итогов.

Данные договоренности полностью соответствуют инициативе Казахстана по Исламскому примирению, выдвинутой в апреле 2016 года в городе Стамбул на XIII саммите Организации исламского сотрудничества», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства РК.

Казахстанские дипломаты выразили уверенность, что возобновление дипломатических отношений и взаимное открытие посольств между КСА и ИРИ будут способствовать укреплению безопасности и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях.