МИД РК сделало заявление по мирному соглашению Азербайджана и Армении

Международное сотрудничество,Политика
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Пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана опубликовала заявление МИД РК в связи с завершением переговоров по Мирному соглашению между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Республика Казахстан приветствует заявления Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерства иностранных дел Республики Армения о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Выражаем уверенность, что достигнутые договорённости и подписание данного исторического документа станут важным шагом на пути к нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также обеспечению стабильности, безопасности и процветания всего региона Южного Кавказа.

Республика Казахстан вновь подтверждает свою решительную поддержку усилиям, направленным на продолжение конструктивного диалога между двумя странами с целью установления прочного и долгосрочного мира», - говорится в официальном сообщении министерства.

 

#соглашение #заявление #Азербайджан #Армения

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