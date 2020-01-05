МИД РК сделало заявление в связи с наводнением в Джакарте

Фото пресс-службы МИД РК
Министерство иностранных дел РК сделало заявление в связи с наводнением в столице Индонезии в г.Джакарта, сообщает Kazpravda.kz
.
"В Казахстане с большим прискорбием восприняли печальную весть о многочисленных жертвах наводнения, которое произошло в г.Джакарта и в прилегающих к ней районах. Казахстан разделяет горе и скорбит вместе с братским народом Индонезии. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и преодоления последствий стихийного бедствия", - говорится в заявлении.
Проливные дожди, начавшиеся в канун Нового года, вызвали внезапные наводнения и оползни в регионе и южной части острова Ява. Сегодня, 5 января, представители агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии заявили, что число погибших возросло до 60. Более 170 000 человек были эвакуированы в убежища огромного городского
конгломерата, который пострадал в результате разрушительного наводнения.
Официальные представители Министерства здравоохранения заявили, что было направлено около 11 000 работников здравоохранения и солдат для доставки лекарств, дезинфицирующих средств, гигиенических наборов и продуктов питания в целях предотвращения вспышек гепатита А, лихорадки денге, которая переносится комарами, и других заболеваний, включая инфекции.
Джакарта регулярно страдает от наводнений в сезон дождей, который начинается в этой части земного шара в конце ноября. Но данное стихийное бедствие стало причиной самого сильного наводнения в регионе, начиная с 2013 года, когда десятки человек погибли после того, как на город обрушились муссонные дожди.
По словам экспертов, ситуация усугубляется плохим состоянием водоотводной системы города и стихийным строительством жилья в связи с быстро растущим населением. В апреле 2019 года Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о плане переноса столицы страны на остров Борнео
. Таким образом, глава государства намерен снять давление с Джакарты, которая страдает от худших в мире "пробок", а также подвержена наводнениям.