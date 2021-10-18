Михайлис точен в серии буллитов

Победа нашей команде дос­талась в серии послематчевых буллитов, в которых казах­станские хоккеисты оказались точнее и выиграли с итоговым счетом 2:1. Встреча проходила в подмосковных Мытищах, где из-за пандемии и базируется с начала нынешнего года клуб из Пекина.

Основное время встречи завершилось с ничейным счетом 1:1. Казахстанская команда вышла вперед в самом начале второго периода, когда на 22-й минуте точным броском отметился форвард нашей национальной сборной Никита Михайлис. Стоит отметить, что это была уже его восьмая шайба в сезоне, а с учетом ассистов у него теперь на счету 10 очков. При этом он набирает баллы в пятом матче подряд.

Похвалить можно и хоккеис­тов «Куньлуня», которые боролись до последней минуты основного времени. Именно на 59-й минуте, когда до финального свистка оставались считанные секунды, они сравняли счет благодаря шайбе Тайлера Вонга – 1:1.

В овертайме команды выявить победителя не смогли, а в серии буллитов вновь блес­нул Никита Михайлис, который и забросил победную шайбу. Таким образом «барсы» прервали серию из двух поражений, набрали в чемпионате 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 12 очками остался на 11-й строчке на Востоке.

– Хороший матч. Мы контро­лировали игру, владели инициативой, хотя моментами соперник нас «прихватывал» – создавал опасные атаки, ловил на контратаках. Но в целом «Барыс» доминировал: мы соз­дали столько голевых шансов, что хватило бы на несколько матчей. Надеюсь, в следующих играх у нас реализация моментов будет получше. Хотелось бы сказать спасибо вратарю Йони Ортио, он держал нас в игре сегодня, молодец. Впрочем, поблагодарить нужно всю команду, ведь мы одержали победу, – отметил главный тренер ХК «Барыс» Юрий Михайлис на послематчевой пресс-конференции.

– Тяжелая игра. «Барыс» очень хорошо начал, буквально доминировал на старте встречи. Мы выглядели слабее, начиная со второго периода стали уступать в счете. Зато третий период получился для нас дос­таточно хорошим: мы сумели собраться и проявить характер. Использовали свой шанс и сравняли счет. В овертайме тоже несколько раз могли забить, но не получилось. Жаль, что проиграли на буллитах, но хочется отметить, что зато набрали очки в третьем матче подряд, – в свою очередь подчеркнул наставник клуба «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта.

Вчера вечером «Барыс» в Санкт-Петербурге встречался с двукратным обладателем Кубка Гагарина – местным клубом СКА.