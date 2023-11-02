Миллион звонков

Свой путь в спасатели Дмитрий начинал пожарным. Диспетчером Центра оперативного управления силами и средствами ДЧС он стал в 2009 году. За это время им было принято около миллиона звонков. Дмитрий очень любит свою профессию и считает, что она самая благородная.

О наборе на службу он узнал от друзей, прошел собеседование, и начались нелегкие будни пожарного. Преодолев непростой путь, освоил все детали профессии.

Диспетчер же первым узнает о попавших беду. И именно он в экстренной ситуации должен отреагировать, успокоить и собрать все необходимые сведения. А это не так просто, как кажется на первый взгляд, ведь звонящие чаще всего находятся в панике и не могут сказать даже элементарные вещи.

В таких ситуациях Дмитрий Попов и его коллеги сначала должны максимально быстро успокоить человека, а потом внимательно выслушать и записать информацию. Но и это еще не все: главное – это решить, какие расчеты или команду спасателей нужно направить на место ЧП. Можно сказать, что именно диспетчеры находятся рядом с людьми в трудную минуту, поэтому самые главные качества настоящего профи – стрессоустойчивость, ответственность, умение взять ситуацию под контроль.

На вопрос, какое происшествие запомнилось больше всего, Дмитрий вспоминает крупный пожар в Риддере, который случился в мае 2021 года. Тогда огонь уничтожил 272 га леса и 35 жилых домов.

– В этот день нужно было отработать море звонков, скоординировать силы и средства, которые отправлялись в зону пожара, – вспоминает он.

А в прошлом году в Глубоковском районе и Усть-Каменогорске бушевали одновременно пожары в горной местности. Тогда пришлось отрабатывать параллельно тушение двух крупных пожаров, поступали и сообщения о загораниях травы, которая вспыхивала огнем по 10–15 раз. В такой стрессовой ситуации диспетчеры одномоментно успокаивали граждан, направляли технику и собирали всю информацию с мест происшествия.

– Нагрузка была запредельной, но мы справились. Заполняя путевку на выезд к месту вызова, диспетчер принимает решение о выборе пожарной бригады, количестве направляемой туда техники. На это отводится не более одной минуты. Например, на небольшое возгорание мусора выезжает одна бригада – четыре человека, полыхает огнем дом – две или три группы, – раскрывает детали Дмитрий.

Связь с пожарными диспетчеры поддерживают с помощью радиостанций. Они помогают быстро принимать сообщения от работающих подразделений. У каждой части свой позывной. От руководителя тушения пожара по радиостанции поступают распоряжения. Диспетчер помимо пожарных автомобилей нап­равляет и службы экстренной помощи: медиков, полицейских, при необходимости коммунальные службы. Все зависит от ситуации.

– Очень много обращений с просьбой спасти животных, бывает, что и люди падают, застревают в труднодоступных местах, а дети, как правило, остаются за закрытыми дверями. Отрабатываем и задымления в подъездах, потому что жители забывают выключить плиту, на которой оставляют готовящуюся пищу. А еще, помню, был такой случай: нам сообщили, что в подъезд жилого дома забежал медведь... – не без улыбки рассказывает Дмитрий Попов.

Сразу видно, что наш герой – фанат своей службы.

– А как же иначе? Ведь если им не быть, то не получится противостоять стихии, а уж тем более спасать людей, – считает Дмитрий Попов.

Дома пожарного ждут супруга и трое детей, которым всегда интересно, как прошло очередное дежурство.

Несмотря на постоянную занятость, Дмитрий всегда находит время и для активного отдыха. Очень любит рыбалку и походы в горы. Но служба всегда на первом месте, поскольку от слаженных действий спасателей, начиная с диспетчеров и заканчивая водителями, зависят жизни и здо­ровье людей.