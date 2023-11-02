Миллион звонков

Статьи
56
Флора Левина, Восточно-Казахстанская область

Дмитрий Попов пришел в службу по чрезвычайным ситуациям 19 лет назад. За эти годы им принято порядка миллиона обращений.

фото пресс-службы ДЧС ВКО

Свой путь в спасатели Дмитрий начинал пожарным. Диспетчером Центра оперативного управления силами и средствами ДЧС он стал в 2009 году. За это время им было принято около миллиона звонков. Дмитрий очень любит свою профессию и считает, что она самая благородная.

О наборе на службу он узнал от друзей, прошел собеседование, и начались нелегкие будни пожарного. Преодолев непростой путь, освоил все детали профессии.

Диспетчер же первым узнает о попавших беду. И именно он в экстренной ситуации должен отреагировать, успокоить и собрать все необходимые сведения. А это не так просто, как кажется на первый взгляд, ведь звонящие чаще всего находятся в панике и не могут сказать даже элементарные вещи.

В таких ситуациях Дмитрий Попов и его коллеги сначала должны максимально быстро успокоить человека, а потом внимательно выслушать и записать информацию. Но и это еще не все: главное – это решить, какие расчеты или команду спасателей нужно направить на место ЧП. Можно сказать, что именно диспетчеры находятся рядом с людьми в трудную минуту, поэтому самые главные качества настоящего профи – стрессоустойчивость, ответственность, умение взять ситуацию под контроль.

На вопрос, какое происшествие запомнилось больше всего, Дмитрий вспоминает крупный пожар в Риддере, который случился в мае 2021 года. Тогда огонь уничтожил 272 га леса и 35 жилых домов.

– В этот день нужно было отработать море звонков, скоординировать силы и средства, которые отправлялись в зону пожара, – вспоминает он.

А в прошлом году в Глубоковском районе и Усть-Каменогорске бушевали одновременно пожары в горной местности. Тогда пришлось отрабатывать параллельно тушение двух крупных пожаров, поступали и сообщения о загораниях травы, которая вспыхивала огнем по 10–15 раз. В такой стрессовой ситуации диспетчеры одномоментно успокаивали граждан, направляли технику и собирали всю информацию с мест происшествия.

– Нагрузка была запредельной, но мы справились. Заполняя путевку на выезд к месту вызова, диспетчер принимает решение о выборе пожарной бригады, количестве направляемой туда техники. На это отводится не более одной минуты. Например, на небольшое возгорание мусора выезжает одна бригада – четыре человека, полыхает огнем дом – две или три группы, – раскрывает детали Дмитрий.

Связь с пожарными диспетчеры поддерживают с помощью радиостанций. Они помогают быстро принимать сообщения от работающих подразделений. У каждой части свой позывной. От руководителя тушения пожара по радиостанции поступают распоряжения. Диспетчер помимо пожарных автомобилей нап­равляет и службы экстренной помощи: медиков, полицейских, при необходимости коммунальные службы. Все зависит от ситуации.

– Очень много обращений с просьбой спасти животных, бывает, что и люди падают, застревают в труднодоступных местах, а дети, как правило, остаются за закрытыми дверями. Отрабатываем и задымления в подъездах, потому что жители забывают выключить плиту, на которой оставляют готовящуюся пищу. А еще, помню, был такой случай: нам сообщили, что в подъезд жилого дома забежал медведь... – не без улыбки рассказывает Дмитрий Попов.

Сразу видно, что наш герой – фанат своей службы.

– А как же иначе? Ведь если им не быть, то не получится противостоять стихии, а уж тем более спасать людей, – считает Дмитрий Попов.

Дома пожарного ждут супруга и трое детей, которым всегда интересно, как прошло очередное дежурство.

Несмотря на постоянную занятость, Дмитрий всегда находит время и для активного отдыха. Очень любит рыбалку и походы в горы. Но служба всегда на первом месте, поскольку от слаженных действий спасателей, начиная с диспетчеров и заканчивая водителями, зависят жизни и здо­ровье людей.

#ЧС #ВКО #День спасателя #Дмитрий Попов

Популярное

Все
И снова «Бунт невесток»
Люди хотят знать правила игры
Будет чемпионская дуэль
Дороги, которые нас... разделяют
Село, мы ищем таланты!
В Кызылорде 100 молодых семей получат квартиры по программе «Сыр жастары»
Магнетизм музыки Назиба Жиганова
Учитель и «мама» в одном лице
Быть достойным примером
Миллион звонков
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Президент Франции и лидеры стран ОТГ посетят Казахстан
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Анастасия – казахская келін
Личность подозреваемого в совершении стрельбы в США установила полиция Льюистона
Профессия – дарить тепло
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Игры номадов многогранны
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
Речь, ставшая родной
Смаилов призвал упростить таможенные процедуры между странами ШОС
Карантин объявили из-за сибирской язвы в поселке в Карагандинской области
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Быть достойным примером
Учитель и «мама» в одном лице
Магнетизм музыки Назиба Жиганова
Пришла пора менять подходы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]