Мимо полуфинала

Статьи
144
Кошкарбек Тусипов

В Севилье (Испания) завершились матчи группового этапа финальной части розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг по теннису среди женских национальных команд.

фото ktf.kz

Женская сборная Казахстана выступала в группе B вместе с командами Словении и Австралии и, одержав ровно столько же побед, что и соперницы, не смогла пройти дальше после подсчета дополнительных показателей по итогам личных и парных встреч.

В первом поединке мы сошлись с австралийками (семикратными чемпионками мира) и уступили им со счетом 1:2. В первой игре наша Анна Данилина проиграла Сторм Хантер со счетом 6:7 (2:7), 4:6, а во второй встрече Юлия Путинцева обыграла Кимберли Биррелл – 6:0, 7:5. Все решилось в драматичной игре между парами: Анна Данилина и Юлия Путинцева в зрелищном матче проиграли первой ракетке мира в парном разряде Сторм Хантер и ее напарнице Эллен Перес со счетом 1:6, 6:4, 5:10.

Во втором поединке против Словении мы уже были сильнее со счетом 2:1. В первой встрече Анна Данилина проиграла Кайе Юван со счетом 1:6, 0:6, а далее Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек со счетом 2:6, 6:2 (перед началом третьей партии словенка отказалась от продолжения борьбы). В третьем заключительном матче Анна Данилина и Жибек Куламбаева одержали волевую победу над Вероникой Эрьявец и Элы Милич со счетом 2:6, 6:4, 10:7, однако для выхода в полуфинал нам этого не хватило.

Все дело в том, что в нашей группе Словения ранее с таким же счетом 2:1 обыграла Австралию, но затратила гораздо меньше сейтов и геймов. В конце концов у всех трех команд было по одной победе, но лучшими по показателям оказались именно европейки. Очень и очень обидный для нас результат.

Стоит отметить, что за нашу команду не сыграла первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая после недавнего турнира в Мексике, по словам тренерского штаба, находилась не в лучшей форме. Возможно, именно ее опыта нам и не хватило. Тем не менее можно отметить второй номер нашей сборной Юлию Путинцеву, которая билась за сборную изо всех сил.

В группе А победительницами стали представительницы Чехии (две победы), которые обошли национальные команды США (одна победа) и Швецарии (0 побед). В группе C победила Канада (две победы), обойдя Испанию (одна победа) и Польшу (0 побед). В группе D сильнейшей стала Италия (две победы), а далее расположились Франция (одна победа) и Германия (0 побед).

Теперь в полуфиналах турнира встретятся Чехия – Канада, Италия – Словения.

#Спорт #теннис #Испания

Популярное

Все
Есть 12-я лицензия!
«Актобе» разобрался с лидером
Есть ли шанс у «Астаны»?
В области Улытау лабораторно подтверждены 25 случаев заболевания корью.
Коклюш гонится за корью
Не был бизнесменом – время начинать!
Мимо полуфинала
Более ста тысяч нарушений допустили поставщики медуслуг в Кызылординской области
Общими усилиями
О генерале Жукене Марденове
В фокусе – армейские будни
Пора на работу
В контексте новых задач
Коль работать, так на совесть
Найти свою дорогу
Первые жители G4 city
От города осталось одно название
Женское дело
О климате, парниковых газах и экономике
Хороший табун выигрывает качеством, а не числом голов
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
В Астане состоялся международный турнир по фигурному катанию памяти Дениса Тена
Композитор Рахат-Би Абдысагин: «Есть ощущение, что кто-то водит моей рукой…»
Больше, чем цифры
В столице завершился чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи
Кубок Казахстана – у «Тобола»
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Астана становится центром развития сотрудничества между глобальными Востоком и Западом
«Барыс» не в шутку лихорадит
Почти 800 млрд тенге составят инвестиции в экономику Карагандинской области по итогам 2023 года
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Семь тонн наркотиков нашли на свиноферме в Бразилии
Шесть человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Войлок – дело тонкое
Курс на децентрализацию
Переход на новый уровень
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Хороший табун выигрывает качеством, а не числом голов
От города осталось одно название
Первые жители G4 city
В контексте новых задач

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]