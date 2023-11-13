Мимо полуфинала

Женская сборная Казахстана выступала в группе B вместе с командами Словении и Австралии и, одержав ровно столько же побед, что и соперницы, не смогла пройти дальше после подсчета дополнительных показателей по итогам личных и парных встреч.

В первом поединке мы сошлись с австралийками (семикратными чемпионками мира) и уступили им со счетом 1:2. В первой игре наша Анна Данилина проиграла Сторм Хантер со счетом 6:7 (2:7), 4:6, а во второй встрече Юлия Путинцева обыграла Кимберли Биррелл – 6:0, 7:5. Все решилось в драматичной игре между парами: Анна Данилина и Юлия Путинцева в зрелищном матче проиграли первой ракетке мира в парном разряде Сторм Хантер и ее напарнице Эллен Перес со счетом 1:6, 6:4, 5:10.

Во втором поединке против Словении мы уже были сильнее со счетом 2:1. В первой встрече Анна Данилина проиграла Кайе Юван со счетом 1:6, 0:6, а далее Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек со счетом 2:6, 6:2 (перед началом третьей партии словенка отказалась от продолжения борьбы). В третьем заключительном матче Анна Данилина и Жибек Куламбаева одержали волевую победу над Вероникой Эрьявец и Элы Милич со счетом 2:6, 6:4, 10:7, однако для выхода в полуфинал нам этого не хватило.

Все дело в том, что в нашей группе Словения ранее с таким же счетом 2:1 обыграла Австралию, но затратила гораздо меньше сейтов и геймов. В конце концов у всех трех команд было по одной победе, но лучшими по показателям оказались именно европейки. Очень и очень обидный для нас результат.

Стоит отметить, что за нашу команду не сыграла первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая после недавнего турнира в Мексике, по словам тренерского штаба, находилась не в лучшей форме. Возможно, именно ее опыта нам и не хватило. Тем не менее можно отметить второй номер нашей сборной Юлию Путинцеву, которая билась за сборную изо всех сил.

В группе А победительницами стали представительницы Чехии (две победы), которые обошли национальные команды США (одна победа) и Швецарии (0 побед). В группе C победила Канада (две победы), обойдя Испанию (одна победа) и Польшу (0 побед). В группе D сильнейшей стала Италия (две победы), а далее расположились Франция (одна победа) и Германия (0 побед).

Теперь в полуфиналах турнира встретятся Чехия – Канада, Италия – Словения.