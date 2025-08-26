Минфин предложил усилить контроль за движением денег казахстанцев

По замыслу инициаторов, это должно повысить собираемость налогов, укрепить бюджет и снизить уровень теневой экономики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство финансов Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа, который меняет порядок обмена информацией между банками и налоговыми органами в рамках системы всеобщего декларирования, передает корреспондент Kazpravda.kz

Документ предусматривает, что банки второго уровня будут обязаны предоставлять в налоговые органы не только общие сведения, но и детализированные данные о счетах физических лиц, обязанных подавать декларации о доходах и имуществе. В список войдут:

- номера счетов и остатки средств;

- движение денег в течение года;

- сведения о кредитах с указанием сумм погашения и начисленных процентов;

- операции, связанные с покупкой имущества дороже 20 тысяч МРП (в 2025 году это более 73 млн тенге).

Как поясняют в Минфине, цель нововведений — сделать систему декларирования более прозрачной и эффективной. Благодаря новым правилам налоговые органы смогут дистанционно отслеживать крупные сделки, сопоставлять их с поданными декларациями и выявлять несоответствия. Это, по замыслу инициаторов, должно повысить собираемость налогов, укрепить бюджет и снизить уровень теневой экономики.

Ранее банки предоставляли лишь ограниченный набор данных о счетах и кредитах клиентов. Теперь перечень расширяется и уточняется в соответствии с положениями нового Налогового кодекса. При этом в проекте отдельно подчёркивается, что для граждан изменения не несут дополнительных рисков, а направлены исключительно на повышение прозрачности финансового контроля.

