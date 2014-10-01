Министр иностранных дел Филиппин посетит Казахстан в 2015 году

Фото © МИД РК
Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РК Аскар Мусинов, филиппинскую – заместитель секретаря (министра) иностранных дел Филиппин Лаура Дель
Росарио.
Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.
В рамках консультаций стороны обсудили
широкий круг вопросов, касающихся состояния и перспектив двустороннего
политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а
также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и
международной повестки дня. Дипломаты также обсудили перспективы
взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, таких как
ООН, СВМДА, АСЕАН, АСЕМ и др.
А. Мусинов проинформировал собеседника о
текущем политическом и социально-экономическом развитии республики,
основных международных инициативах Казахстана. Кроме того, филиппинская
сторона была ознакомлена с ключевыми положениями Стратегии развития
Казахстана до 2050 г. и основными аспектами Концепции внешней политики
на 2014–2020 гг. в контексте развития отношений со странами азиатского
региона.
В свою очередь, Л. Росарио высоко оценила
динамику развития Казахстана и растущий международный авторитет
республики. Заместитель секретаря отметила необходимость дальнейшего
укрепления двустороннего торгово-экономического, инвестиционного
сотрудничества и расширения бизнес-контактов между деловыми кругами.
По итогам переговоров стороны достигли
договоренности об организации в 2015 г. официального визита в Астану секретаря (министра) иностранных дел Филиппин Альберта Дель Росарио.