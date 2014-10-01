Министр иностранных дел Филиппин посетит Казахстан в 2015 году

Политика
Асель Есетова
Фото © МИД РК
Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РК Аскар Мусинов, филиппинскую – заместитель секретаря (министра) иностранных дел Филиппин Лаура Дель Росарио. Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.

В рамках консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся состояния и перспектив двустороннего политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Дипломаты также обсудили перспективы взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, таких как ООН, СВМДА, АСЕАН, АСЕМ и др.

А. Мусинов проинформировал собеседника о текущем политическом и социально-экономическом развитии республики, основных международных инициативах Казахстана. Кроме того, филиппинская сторона была ознакомлена с ключевыми положениями Стратегии развития Казахстана до 2050 г. и основными аспектами Концепции внешней политики на 2014–2020 гг. в контексте развития отношений со странами азиатского региона.

В свою очередь, Л. Росарио высоко оценила динамику развития Казахстана и растущий международный авторитет республики. Заместитель секретаря отметила необходимость дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и расширения бизнес-контактов между деловыми кругами.

По итогам переговоров стороны достигли договоренности об организации в 2015 г. официального визита в Астану секретаря (министра) иностранных дел Филиппин Альберта Дель Росарио.

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