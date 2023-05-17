Министр обороны осмотрел инфраструктуру полигона «Илийский» и встретился с руководящим составом

В рамках учебно-методических сборов с главнокомандующими видами войск, командующими региональными командованиями и родами войск, командирами воинских частей и соединений руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел совещание.

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В ходе осмотра развернутого командного пункта министр отметил актульность такого рода укрытий, необходимых для организации пунктов управления командующего, командиров бригады и батальона.

– Укрепленные пункты управления – стандарт современных вооруженных конфликтов. Повышенная защищенность увеличивает эффективность работы с подразделениями, – констатировал он.

На совещании с командным составом министр обсудил пути совершенствования деятельности Вооруженных сил, направленных на повышение боеготовности, боеспособности и мобильности войск.

В рамках учебно-методических сборов участники ознакомились с алгоритмами деятельности штабов воинских формирований в ходе ведения боевых действий и организацией связи между органами управления оперативно-тактического звена.

Участники сборов обсудили вопросы подготовки военнослужащих к выполнению миротворческих миссий ООН и ознакомились с организацией работы штаба в соответствии со стандартами HATO.

Занятия позволят командирам получить навыки организации боевой подготовки в воинских частях и соединениях, управления войсками в различных видах боевых действий. Они направлены на выработку единой учебно-методической базы по актуальному спектру вопросов и задач, стоящих перед командным составом.

Сборы руководящего состава завершатся выездной военной коллегией под руководством министра обороны, на которой будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил в зимнем периоде обучения и поставлены задачи на следующий период.