Министр обороны получил новую должность

Армия , Спорт
137
Дана Аменова
корреспондент

Министр обороны Руслан Жаксылыков возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Минобороны

По информации Минобороны, выборы состоялись на внеочередном заседании Федерации спортивного и боевого самбо в Астане.

За кандидатуру Руслана Жаксылыкова единогласно проголосовали все члены федерации. На этом посту он сменил Айдоса Акжанова.

Новый руководитель общественного объединения Руслан Жаксылыков – мастер спорта СССР по дзюдо, неоднократный чемпион, призер республиканских и международных соревнований по самбо и дзюдо.

«Выражаю членам федерации благодарность за продуктивную работу и доверие, оказанное мне. Спортивное и боевое самбо планируется внедрить в систему подготовки личного состава в военной и правоохранительной деятельности. Нам предстоит вместе проделать большую работу по масштабному развитию этого вида спорта, в том числе и как военно-прикладного», – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Новый президент федерации озвучил план действий на ближайшую перспективу.

«В 2025 году самбо будет включено в программу Военно-спортивных игр дружественных армий государств – участников СНГ и в Спартакиаду ВС РК. Запланирован комплекс мероприятий для развития по линии военно-патриотического воспитания молодежи, пройдет открытый республиканский турнир по самбо на Кубок министра обороны РК. В планах – открытие отделения самбо в алматинском Военно-спортивном колледже имени Бауыржана Момышулы, где преимущество будет отдаваться детям из многодетных семей, военнослужащих и сельской молодежи. В целях массового развития будем приглашать специалистов-инструкторов по боевому самбо в ряды Вооруженных сил», – поделился президент федерации.

Кроме того, получат развитие и региональные федерации. На сегодня в более 1100 секциях по самбо занимаются свыше сорока тысяч человек. 

В Минообороны добавили, что федерация, входящая в международное объединение, приложит максимум усилий для массового развития спортивного и боевого самбо и результативности выступлений казахстанских спортсменов на зарубежных соревнованиях.

#минобороны #должность #федерация #министр #оборона #самбо

Популярное

Все
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Худи и свитшоты made in Abai
Второй хлеб: шанс для села и занятость для людей
Автопарк Семея пополнился новыми автобусами
Проекты, укрепляющие надежность энергосистемы
Солнце – дирижер жизни на Земле
Важный культурный ресурс
Вернулись домой с Гран-при
Через «Бахты» в Китай пешком и на машине
Более 500 семей получили квартиры в Туркестане
В Министерстве обороны чествовали лучших военнослужащих
Указ Президента Республики Казахстан
В каждом рисунке – солнце!
Указ Главы государства
«Народных» и «образцовых» стало больше
Диетическое питание будут производить в Акмолинской области
Без сучка и без задоринки
Сплав опыта и целеустремленности
Молодежный задор и упорство
Грядет большое новоселье
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
«Языковой караван» сплачивает
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату
Бектенов отчитался перед президентом по показателям экономического развития
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
76 сельских семей региона получили жилье от государства
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером

Читайте также

Казахстанец выиграл на юношеском чемпионате Азии по тяжелой…
В Астане открылся лыжный сезон
Этап Кубка мира по фристайлу-могул: объявлены итоги выступл…
Казахстанец признан «Зарубежным игроком года» по версии Ten…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]