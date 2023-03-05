Министр рассказал о новой концепции развития науки и высшего образования

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек посетил с рабочим визитом Атыраускую область, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото пресс-службы Министерства науки и высшего образования РК

В первую очередь министр ознакомился с состоянием признанного аварийным здания, в котором располагалось общежитие №2 Атырауского университета имени Х. Досмухамедова.

Далее Саясат Нурбек встретился с учащимися школы-интерната для мальчиков "Ұстаз" при Атырауском университете. В данном заведении бесплатно обучается около 100 учащихся 10-11 классов из районов.

После состоялась встреча министра с профессорско-преподавательским составом двух региональных вузов – Атырауского университета имени Х. Досмухамедова и Атырауского университета нефти и газа имени С.Утебаева. Стоит отметить, что в рамках сотрудничества Университет Губкина подарил библиотеке Университета Сафи Утебаева более 1300 книг.

Также в ходе этих встреч министр рассказал об изменениях в сфере науки и образования и дальнейших планах работы министерства.

"В настоящее время готовится концепция развития науки и высшего образования, рассчитанная на семь лет. Соответственно данной концепции для сферы высшего образования будет выделено 7,5 млрд долларов. Эти средства станут основой для строительства новых учебных корпусов и общежитий, открытия лабораторий и развития инфраструктуры. Приоритет будет отдаваться высшим учебным заведениям регионов", - отметил министр.

В рамках республиканского форума "Сенің сәтің" Саясат Нурбек принял участие в заседании Студенческого совета при Министерстве науки и высшего образования РК. На мероприятии, собравшем студентов-активистов из разных регионов страны, министр поделился важной информацией, касающейся развития науки, высшего образования, выслушал мнения и предложения студенческого актива.