Министр цифрового развития представил своего нового советника

По мнению Мусина, министерство должно тесно сотрудничать с общественными активистами в различных сферах экономики.

"

Иногда, для принятия важного решения необходимо опираться на опыт, и есть люди с большим опытом, к которым могу обратиться в любое время суток за консультацией. Одним из таких профессионалов является Ораз Алиевич Жандосов, с которым мы знакомы еще со времен работы в Казпочте.

В то время он работал независимым директором, и они вместе с Еленой Леонидовной Бахмутовой, на тот момент председателем Совета директоров, очень многое дали мне в плане опыта и корректировали мои действия как председателя правления. У нас сформировалась очень грамотная система корпоративного управления, которую хочу внедрить и здесь, в МЦРИАП.

Поэтому я пригласил Ораза Алиевича в качестве внештатного советника, который будет консультировать меня.