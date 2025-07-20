Областной филиал РГП «Казводхоз» из рук Нуржана Нуржигитова получил новую спецтехнику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации РК

Фото: Gov.kz

На сегодня филиал получил 51 единицу нового оборудования, включая экскаваторы-погрузчики, гусеничные экскаваторы, тракторы, прицепы, самосвалы, тягачи, автокран, автозаправщик и передвижную авторемонтную станцию.

Всего филиалу выделена 71 единица техники, оставшиеся 20 единиц будут доставлены до конца текущего года. До пополнения парка спецтехники в филиале насчитывалось 64 единицы оборудования.

Вся новая техника будет распределена между производственными участками Жамбылского филиала РГП «Казводхоз». Приобретенное оборудование позволит значительно повысить возможности по стабильной подаче воды, а также по обслуживанию и ремонту водохозяйственных объектов.