Министра образования Кыргызстана задержали при получении взятки

При получении взятки задержан министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНИА «Кабар».

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Кыргызстана, министр был задержан в рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере.

«Расследуется факт получения взятки в особом крупном размере (110 тысяч долларов США) при зачислении иностранных студентов в отечественные вузы», – говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, по итогам расследования уголовного дела будет предоставлена вся полная информация.