Минцифры совместно с АО "Транстелеком" улучшат связь и интернет в Туркестанской области

Технологии
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МЦРИАП РК совместно с оператором Транстелеком улучшит качество связи и интернета в селе Аккум Туркестанской области.

АО «Транстелеком» будет проведена работа по обеспечению Интернет до 20 Мбит/с и безлимитного трафиком по технологии радиомоста в селе Аккум Туркестанской области. 

Вместе с тем, министерством разработан национальный проект в области связи «Доступный Интернет». В рамках данного проекта предусмотрено мероприятие по обеспечению более 3 тыс. сел высокоскоростным интернетом по оптоволоконным линиям связи. В их число также входит село Аккум.

#село #интернет #связь #качество связи #Аккум

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