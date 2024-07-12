Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством

В целях борьбы с мошенничеством министерство юстиции запустило пилотный проект по оповещению граждан посредством СМС-сообщений от 1414 и push-уведомлений EGov-mobile, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Если ранее нотариусы и судебные исполнители уведомляли граждан с помощью заказной почты, то теперь они будут направлять электронные уведомления через проверенные каналы связи.

«За прошлый год в органы юстиции поступило свыше 40 тыс. жалоб на действия нотариусов и судебных исполнителей. Граждане в обращениях указывали на то, что не знали о выписке исполнительной надписи нотариусами, а лишь узнавали по факту наложения каких-либо арестов и ограничений», - говорится в сообщении.

В рамках проекта предусмотрено своевременное оповещение посредством СМС-сообщения от 1414 и push-уведомлений EGov-mobile с детальной информацией о деле, нотариусе и судебном исполнителе.

Ранее в ведомстве сообщали, как выявить мошенника, представляющегося судебным исполнителем.