Лже-сотрудники представляются судебными исполнителями, требуя от граждан погасить задолженность, в противном случае сообщают о блокировке счетов, имущества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве юстиции РК рассказали, как выявить мошенника, представляющегося судебным исполнителем, сообщает Kazpravda.kz

Так, информацию о задолжностях можно проверить на официальных сайтах Минюста, Республиканской и региональной палаты частных судебных исполнителей, а при необходимости позвонить в банк.

Для проверки сведений о наличии исполнительного производства, нужно в поисковике интернет браузера написать АИС ОИП (Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства), далее выбрать вкладку «Реестр должников и запретов» и ввести только свой ИИН. Аналогичный поиск можно осуществить через приложение «АИС ОИП».

Если задолженность есть, то выйдет информация по задолженности, имя судебного исполнителя и его телефон.

Если пользователь не является должником, то выйдет надпись «По запросу ничего не найдено», выделенная оранжевым цветом. Это означает, что никто не мог и не сможет наложить арест на счета и имущество.

Для дополнительной информации можно обратиться по телефонам 119.

