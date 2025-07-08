Соглашения направлены на снижение цен на ряд дорогостоящих и социально значимых препаратов

Фото: пресс-служба Минздрава

Минздрав продолжает работу по обеспечению доступности лекарственных средств для казахстанцев, в рамках которой подписаны меморандумы о сотрудничестве с такими ведущими фармацевтическими компаниями, как АО «Химфарм», ТОО Johnson & Johnson Kazakhstan и ТОО «АстраЗенека Казахстан», сообщает Kazpravda.kz

В рамках соглашения «АстраЗенека» планирует снизить цены на ряд жизненно важных препаратов для розничной и оптовой реализации, что позволит повысить обеспеченность граждан необходимыми лекарствами и увеличить доступ населения к инновационной терапии.

«Мы намерены тесно сотрудничать с Минздравом РК, чтобы обеспечить доступ людей, нуждающихся в инновационной терапии, к необходимым препаратам в условиях нынешних экономических реалий. Положения меморандума распространяются и на препараты нашей компании, которые уже локализованы и производятся на территории Казахстана. По нашим оценкам, снижение цен позволит поддержать несколько миллионов пациентов», - прокомментировал Арсен Насырханов, директор по работе с государственными органами и внешним коммуникациям компании «АстраЗенека» в Казахстане.

В рамках меморандума с компанией Johnson & Johnson достигнута договоренность о пересмотре ценовой политики на препарат Спинраза (Нусинерсен), применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии – редкого, но прогрессирующего и угрожающего жизни заболевания.

Предполагается, что снижение цен на социально значимые препараты позволит оптимизировать государственные расходы и обеспечит более устойчивое лекарственное обеспечение пациентов, нуждающихся в дорогостоящей терапии.

Еще одним значимым шагом стало подписание меморандума с АО «Химфарм». Компания подтвердила готовность снизить закупочную цену на препарат Дапаглифлозин, применяемый для лечения сахарного диабета 2 типа. Это одно из самых распространённых неинфекционных заболеваний в мире, в Казахстане более 520 тысяч человек страдают сахарным диабетом, из них 492 335 приходится на СД 2 типа.

Данное заболевание становится частой причиной различных осложнений, сердечно-сосудистых патологий, слепоты, почечной недостаточности и влечет за собой растущую социально-экономическую нагрузку в виде лечения, госпитализации, потери трудоспособности.

Меморандумы также включают следующие положения:

• соблюдение допустимых пределов торговых надбавок;

• мониторинг ценовой динамики;

• обмен лучшими практиками;

• развитие механизмов финансирования инновационных препаратов;

• выработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения.

Минздрав призывает всех участников фармацевтического рынка поддержать курс на устойчивое, социально ответственное развитие отрасли, способствующее укреплению здоровья нации и повышению качества медицинской помощи.