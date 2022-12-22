Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Здравоохранение
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Лаура Тусупбекова
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Цель законопроекта глобальная – обеспечить защиту врачей и в целом медицинских работников. Но почему же практикующие врачи против этих новелл? Об этом наш разговор с председателем РОО «Казахстанское общество врачей гематологов», генеральным директором ТОО «Центр гематологии» Ириной Пивоваровой.