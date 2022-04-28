Фото: atppress.kz
Международное сотрудничество , Здравоохранение , Россия
Минздрав РК готов подписать соглашение с Россией о паспортах вакцинации – Есмагамбетова

Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова сообщила о том, что Казахстан готов подписать соглашение с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации. Однако есть ряд технических вопросов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«К нам поступило соответствующее соглашение от Российской Федерации через Министерство иностранных дел. Министерство здравоохранения Казахстана свою позицию выразило: мы готовы подписать это соглашение. Проводятся работы с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, потому что есть технические вопросы. Как только они дадут свое заключение, оно тут же поступит в МИД», – пояснила Есмагамбетова.

Точных сроков она не назвала, пояснив, что на сегодняшний день этот вопрос рассматривается в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

 

Популярное

Все
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулировать рост экономики в Казахстане
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 апреля
Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
Обвинила мужа в надругательстве над 8-летней дочерью жительница Шымкента
"Биолаборатории Казахстана не подотчетны зарубежным странам" – сенатор ответил на заявления иностранных политиков
Открыто о реформах
Что станет основой для построения Второй республики в Казахстане
Правящей партии в Казахстане предстоит пройти настоящий стресс-тест без Токаева
Подросток оскорбил одноклассницу в WhatsApp: 2 млн тенге взыскали с родителей обидчика
Пропагандистские СМИ – прямой путь к средневековью
Сильная армия – сильный Казахстан
Более 11 млрд тенге могли нерационально потратить в Шымкенте за три года
Вооруженную охоту на скот устраивали барымтачи в Алматинской области
Не забыть о налогах и провести платежи дистанционно поможет бизнесменам новое приложение
Участников Q-pop группы осудили за производство и сбыт наркотиков в Алматы
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара после звонка из "банка"
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников

Читайте также

Общество , Здравоохранение
Причину роста материнской смертности в Казахстане назвала г…
Здравоохранение
Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуа…
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 апреля
Международное сотрудничество
Премьер Казахстана встретился с исполнительным директором к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]