Минздрав РК готов подписать соглашение с Россией о паспортах вакцинации – Есмагамбетова

Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова сообщила о том, что Казахстан готов подписать соглашение с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации. Однако есть ряд технических вопросов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«К нам поступило соответствующее соглашение от Российской Федерации через Министерство иностранных дел. Министерство здравоохранения Казахстана свою позицию выразило: мы готовы подписать это соглашение. Проводятся работы с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, потому что есть технические вопросы. Как только они дадут свое заключение, оно тут же поступит в МИД», – пояснила Есмагамбетова.

Точных сроков она не назвала, пояснив, что на сегодняшний день этот вопрос рассматривается в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.