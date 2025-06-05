Минздрав усиливает контроль за деятельностью частных процедурных кабинетов

Здравоохранение,Медицина
76
Дана Аменова
корреспондент

Внеплановые проверки могут проводиться только на основании официальных обращений граждан, запросов акиматов, управлений здравоохранения, поручений правоохранительных органов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав усиливает контроль за качеством и безопасностью медицинских услуг в частных процедурных кабинетах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Напомним, с начала этого года в Жамбылской области произошли два случая с летальным исходом в медицинских организациях, нарушивших стандарты оказания медпомощи.

При проверке данных учреждений выявлены серьезные нарушения, в том числе отсутствие лицензий и условий для оказания экстренной медицинской помощи, несоблюдение правил хранения медикаментов.

В регионе созданы общественные мониторинговые группы. После проведенных проверок они выявили 133 процедурных кабинета, нарушающих стандарты оказания медпомощи.

«В результате внеплановых проверок на 14 процедурных кабинетов наложены административные штрафы на общую сумму 2,1 млн тенге, 51 кабинет прекратил работу добровольно, в 68 учреждениях проверки продолжаются», – сообщили в департаменте КМФК по Жамбылской области.

Аналогичная работа будет проведена и в других регионах Казахстана.

В ведомстве отметили, что внеплановые проверки могут проводиться только на основании официальных обращений граждан, запросов акиматов, управлений здравоохранения, поручений правоохранительных органов.

Минздрав рекомендует обращаться только в лицензированные медицинские организации, интересоваться квалификацией персонала и наличием лицензии, не проводить процедуры в домашних условиях без врачебного наблюдения.

Также ранее стало известно, что в Астане и в Алматы стартовал пилотный проект по внедрению смарт-видеожетонов для фельдшеров скорой медицинской помощи.

#Минздрав #процедуры #контроль #кабинеты

Популярное

Все
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
Новые технологии кардинально меняют подходы
Шымкент – свидетель эпох
Лига плюща осталась мечтою
В Таразе открылся хаб «Дом ремесленников»
Вернули государству артефакты
Место для лакокрасочной радуги
От кафельного клея до шпаклевки
Куклы могут тоже говорить...
Есть у страны «вторая нефть», и это – животноводство
Политическая летопись современности
Полицейские Жетысу изъяли 54 кг наркотиков
Трудовой путь длиной в 600 лет
Музыканты и охотники: скворцы в деле
Плотницкое кредо Даулетбека Джаркимбаева
«Молочные реки» сами по себе не потекут
Когда земляки говорят спасибо!
Экспертный диалог продвигает практическое взаимодействие
От полезных привычек до бизнес-проектов
Стал безработный фермером
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Таяние ледников – проблема всего человечества
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Карин провел встречу с заместителем завотделом пропаганды ЦК Компартии Китая
Нацелены на рост и развитие
Память, звучащая в Слове
Премьер-министр Италии прибыла в Астану
Единый ваучер на кружки и секции для детей начнут выдавать в Казахстане
В Уральске реконструируют набережную
Новаторская пилотная зона CryptoCity появится в Казахстане
Иностранку задержали в аэропорту Алматы
Токаев дал эксклюзивное интервью катарскому телеканалу Al Jazeera
Магди Макулов: богослов и кази
Международная конференция по охране труда и промышленной безопасности стартовала в Астане
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Жару сменят дожди в Казахстане
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

Минздрав: Новые правила закупа позволили снизить цены на ле…
Кнопка SOS, функция геолокации: как работают видеожетоны дл…
ДТП с автобусом в Астане: лишившаяся ног девочка пришла в с…
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипоте…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]