Внеплановые проверки могут проводиться только на основании официальных обращений граждан, запросов акиматов, управлений здравоохранения, поручений правоохранительных органов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав усиливает контроль за качеством и безопасностью медицинских услуг в частных процедурных кабинетах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Напомним, с начала этого года в Жамбылской области произошли два случая с летальным исходом в медицинских организациях, нарушивших стандарты оказания медпомощи.

При проверке данных учреждений выявлены серьезные нарушения, в том числе отсутствие лицензий и условий для оказания экстренной медицинской помощи, несоблюдение правил хранения медикаментов.

В регионе созданы общественные мониторинговые группы. После проведенных проверок они выявили 133 процедурных кабинета, нарушающих стандарты оказания медпомощи.

«В результате внеплановых проверок на 14 процедурных кабинетов наложены административные штрафы на общую сумму 2,1 млн тенге, 51 кабинет прекратил работу добровольно, в 68 учреждениях проверки продолжаются», – сообщили в департаменте КМФК по Жамбылской области.

Аналогичная работа будет проведена и в других регионах Казахстана.

В ведомстве отметили, что внеплановые проверки могут проводиться только на основании официальных обращений граждан, запросов акиматов, управлений здравоохранения, поручений правоохранительных органов.

Минздрав рекомендует обращаться только в лицензированные медицинские организации, интересоваться квалификацией персонала и наличием лицензии, не проводить процедуры в домашних условиях без врачебного наблюдения.

Также ранее стало известно, что в Астане и в Алматы стартовал пилотный проект по внедрению смарт-видеожетонов для фельдшеров скорой медицинской помощи.