Масштабное мероприятие было организовано Национальной академической библиотекой при поддержке Минис­терства культуры и спорта, Министерства образования и науки и акимата города Нур-Султана.

Цель конгресса – привлечение внимания широких слоев ­населения, научной, творческой и культурной общественности к ценнейшему наследию Абиша Кекилбаева, а также про­движение и популяризация ценнос­тей ­казахской литературы в международном научно-образовательном и культурном ­пространстве.

Во Дворце Независимости, ­где проходил первый день конгресса, внимание гостей и участников привлекла фотогалерея «Әбіш әлемі», где были представлены более 50 фотографий, отражающих самые яркие моменты жизни писателя. Также читателям была предложена богатейшая сокровищница творческого наследия Абиша Кекилбаева, QR-коды цифровых копий ­книг и личный архив. Здесь можно было получить информацию о достижениях писателя, о его ­более чем 100 наградах, дипломах и благодарственных письмах.

Мероприятие началось с про­смотра фильма «Шыңырау». Режиссер Жанабек Жетыруов рассказал, как проходили подготовительный процесс и сами съемки в Мангистауской области.

– На 70-летний юбилей писателя мы снимали фильм под названием «Самгау». Мы очень старались, чтобы он понравился зрителям, – говорил режиссер. – В 2014 году на совете киностудии «Казахфильм» было предложено снять фильм по повести «Шыңырау». Известный режиссер Сатыпалды Нарымбетов говорил, что многие не берутся за такую ответственную работу. Выбор пал на меня. В 2014 году, получив задание, я подготовил полугодовую версию, показал писателю, он в ответ благословил меня. К концу 2018-го мы закончили съемки. Картину начали показывать с 2019 года.

Фильм «Шыңырау» принимал участие в международных фес­тивалях, где получил высокие оценки специалистов и зрителей. Не оставил он равнодушными и участников конгресса. Создатели киноленты сумели передать дух произведения Абиша Кекилбаева, его глубину и эмоциональность. Запомнились яркие персонажи, проникновенная игра актеров, музыкальное сопровождение, замечательная операторская работа. Можно сказать, что «Шыңырау» ввел в мир Абиша Кекилбаева и задал тон всему мероприятию.

Не менее интересной оказалась литературная гостиная, куда на встречу с читателями, поклонниками творчества ­Кекилбаева пришли члены семьи писателя: его жена Клара Жумабаевна, сын Даулет Кекилбаев, дочери Заузат и Сауле, внук Абыл Кекилбаев и правнук Адиль Кекилбай Абылулы. В ходе встречи присутствующие словно оказались в гостях у семьи Кекилбаевых. В такой неформальной и свободной обстановке по-особому тепло были восприняты рассказы о жизни и творчестве выдающегося мастера слова.

…Перед собравшимися предстали сам писатель и его мать Айсау. Артисты Казахского академического музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева Боранбай Молдабаев и Бахыт Исабекова так перевоплотились в эти образы, что вдова писателя Клара-апай поклонилась свекрови, как и положено невестке. Потом она признается, что видела ее во сне. «Наверное, сон был вещий – я увидела ее наяву, пусть и в образе, которую создала эта замечательная артистка», – сказала Клара Жумабаевна, поблагодарив организаторов за эту незабываемую встречу.

Внук писателя Абыл Кекилбаев вспоминал, как он играл и порой шумел в кабинете, и это ничуть не беспокоило писателя, хотя взрослые всегда ругали мальчика и просили не мешать деду.

– Дедушка всегда защищал меня и говорил, что детский шум дает ему вдохновение и возможность плодотворно работать, – сказал Абыл Кекилбаев.

…Абиш Кекилбаев родился 6 декабря 1939 года в Мангис­тауской области, в Мырза­айыре, селе Онды. Первый сборник стихов Абиша «Алтын шуақ» вышел в свет в 1962 году, а «Бір шөкім бұлт» – в 1965-м. В 1974 году была опубликована серия критических статей «Дәуірмен бетпе-бет», «Бір уыс топырақ», в 1979-м – историко-познавательное произведение «Ұйқыдағы арудың оянуы» о прошлом, настоящем и будущем полуострова Мангистау, в 1982-м – сборник повестей «Шыңырау».

Абиш Кекилбаев завил о себе как талантливый самобытный автор. Творчество Кекилбае­ва характеризует масштабность художественных поисков, стремление к интеллектуализму, разносторонность проблематики. Его перу принадлежат десятки книг, ставших заметным явлением в литературной жизни Казахстана.

Так, в 1992–1993 годах вышел­ в свет двухтомник избранных сочинений, в 1995-м – «Заманмен сұхбат», в 1998-м – «Азаттықтың ақ таңы», пуб­лицистические статьи, эссе. Собрание из 12 томов вышло­ в 1999 году. Романы Абиша Кекилбаева «Уркер» (1981), «Елен-Алан» (1984) были высоко оценены и получили Государственную премию Казахской ССР. «Талайғы Тараз» (2001), «Шандоз» (2002) обозначили новую концепцию научно доказанной, ясной и точной истории. В 2009 году были изданы 5 томов сочинений, очерков, мемуаров и размышлений писателя под названием «Сыр десте».

Книги писателя переведены на английский, болгарский, венгерский, греческий, итальянский, монгольский, немецкий, русский, сербский, турецкий, украинский, чешский, французский, китайский, эстонский и другие языки. Они привлекли внимание отечественных и зарубежных исследователей. Абиш Кекилбаев перевел на казахский язык романы Мопассана, главы «Войны и мира» Толстого, произведения Бунина, Чехова, Ибсена. На сценах многих театров страны были поставлены спектакли по пьесам в переводе Кекилбаева, среди авторов – Шекспир, Гоцци, Фриш…

Кстати, Казахстанская нацио­нальная электронная библиотека содержит около 200 книг и переводов Абиша Кекилбаева, а также материалов о нем.

Отметим также, что в 1995 го­ду он был удостоен Премии мира и духовного согласия Президента Республики Казахстан, а в 1999-м по решению Ассоциации тюркоязычных стран получил премию «За заслуги в тюркском мире».

Организаторы Конгресса чтения акцентировали внимание на его содержательной духовной части, стремлении сделать творчество Абиша Кекилбаева значимым и интересным для подрастающего поколения.

Участников конгресса через видеосвязь приветствовали переводчики и писатели из США, Венгрии, Германии, России, Турции, Франции, Испании, Великобритании. Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова зачитала приветственный адрес Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева, в котором были отмечены заслуги Абиша Кекилбаева. Затем министр провела церемонию награждения лучших библиотекарей, лучших библиотек и лучших читателей.

В пленарной части конгресса, модератором которой стал заслуженный деятель Казах­стана, председатель столичного филиа­ла Союза писателей Дау­леткерей Капулы, выступили известные писатели, литературоведы, переводчики. Они говорили о феномене Абиша Кекилбаева, его роли в мировой­ литературе и духовном воспитании казахстанцев. Среди ­выступающих были Султан Оразалинов, Анатолий Ким (Россия), Онайгуль Туржан и другие.

В рамках конгресса состоялась презентация 20-томного собрания произведений Абиша Кекилбаева, изданного ТОО «Мерекенiн баспалар уйi», подведены итоги литературного конкурса «Әбiш әлемi» и рес­публиканской акции «Одна страна – одна книга». Целью творческого конкурса стали мотивация к новому прочтению произведений писателя, их анализ, осмысление его многогранного таланта, знакомство с произведениями писателя международной читательской аудитории. На конкурс поступило более 300 работ (198 – в прозе, 111 поэтических и 2 видеоматериала).

Во второй день конгресса его участники побывали в кабинете писателя, расположенном в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева, посетили Национальный пантеон. Состоялась встреча творческой интеллигенции с библиотекарями Казахстана, а в Национальной академической библиотеке – открытие медиацентра имени Фаризы Онгарсыновой.

Абиш Кекилбаев – личность многогранная, писатель колоссального таланта, новатор в литературе, переводчик, человек энциклопедических знаний, видный государственный деятель, чьи заслуги перед Казахстаном значимы и неоспоримы. «Абиш Кекилбаев – неповторимое явление в духовной и политико-социальной жизни нашего народа. Он – феномен. Он – цельный и глубокий мир. Безусловно, еще не одно поколение будет расти на его произведениях. Он – духовно великая личность» – так писал об Абише Кекилбаеве поэт Темирхан Медетбек.

Писатель Дулат Исабеков ­утверждает, что с появлением в казахской прозе таких крупных, многоплановых произведений, как «Кровь и пот» и «Последний долг» Абдижамила Нурпеисова, «Созвездие» и «Перед рассветом» Абиша Кекилбаева, возникло новое понятие – «искусство медленного чтения». «Настоящая серьезная литература требует от читателя серьезного отношения. А поклонники и почитатели писателя Абиша Кекилбаева всегда были серьезными и ответственными, – отметил Дулат Исабеков. – Только им открывается мир его книг, только ими достойно оценивается его многогранное творчество. Сегодня его имя стоит рядом с самыми признанными мастерами изящ­ной словесности. Он внес неоценимый вклад в развитие казахской литературы, ибо своими книгами раздвинул горизонты родной культуры».