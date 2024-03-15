Мир делается руками мастеров

Свежий выпуск
0
Айман Ибраева, руководитель управления образования Костанайской области

Тема ценности труда, поднятая на прошлом заседании Национального курултая, – одна из важнейших в воспитании молодого поколения.

В Казахстане сильны традиции труда, всегда ценились в обществе мастера, занимающиеся ремеслом. Издревле люди, населяющие нашу землю, изготавливали все для своих нужд собственными руками: от украшений до юрт. А в Костанайской области есть пример настоящего человеческого и профессионального подвига, на который и сегодня может равняться молодежь региона. Это Камшат Доненбаева – первая казахская женщина-тракторист, вошедшая в историю страны как передовик, Герой Соцтруда.

Никогда нельзя забывать, что мир делается руками мастеров. И уроки трудового обучения, которые преподаются в школах страны, – большое подспорье для укрепления традиций трудового мастерства. Для самых маленьких школьников, учеников первых и вторых классов, они открывают новый мир, мир настоящей мастерской, где дети пробуют свои силы в различных видах прикладного искусства, могут увидеть свои таланты, понять, какое дело для них может стать любимым. Это очень важно в первую очередь для того, чтобы ценить тех людей, на чьем труде базируется наше общество.

Отрадно, что со временем предмет «Трудовое обучение» вновь будет в учебной программе всех школьников с 1-го по 9-й класс, и они будут знакомиться с технологиями различных производств и ремесел. Для этого в новых школах, в том числе тех, которые будут построены по проекту «Комфортная школа», предусмотрены мастерские с различными станками, чтобы дети могли познакомиться с современным оборудованием и найти себе то увлечение, которое станет для них любимым делом, а в будущем, возможно, и профессией.

Конечно же, не обойтись в этом деле без увлеченных педагогов, которые занимаются с детьми, вкладывая в них всю душу. К примеру, в Новотроицкой школе Костанайской области педагог Кенжебай Дюсенбаев учит мальчиков вырезать из дерева казахские национальные инструмен­ты, формируя навыки трудового обучения и развивая национальную культуру Казахстана.

Приятно, что такие педагоги есть, и именно благодаря их неравнодушию и мастерству заряжается энергией новое поколение, наследуя и продолжая ремес­ленные традиции казахского народа.

#Образование #Атырау #мнение #Национальный курултай

Популярное

Все
Подарить надежду
Соперник назвал состав
В Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялись торжественные проводы миротворческого контингента Вооруженных сил РК в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах»
Лайфхак из прошлого
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
Взрослые за партой
Байбарыс – Искандер своей эпохи
Всемирные игры кочевников: подготовка, программы и ожидания
Гулять так гулять
Благодать в гармонии с природой
Миграция из Казахстана в Японию
Мелодии родной земли
Самый таинственный волонтер страны Человек в маске рассказал «Казахстанской правде» о том, что им движет, когда он помогает другим
Дом, где живет вдохновение
Мир делается руками мастеров
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
Бектенов поздравил казахстанок с Международным женским днем
Кузнечных дел мастерица
Любимая работа про гендер забывает
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится

Читайте также

Мелодии родной земли
Наурыз: о прошлом, настоящем и будущем
Угроза предотвращена
Гнусный гнус

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]