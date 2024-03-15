В Казахстане сильны традиции труда, всегда ценились в обществе мастера, занимающиеся ремеслом. Издревле люди, населяющие нашу землю, изготавливали все для своих нужд собственными руками: от украшений до юрт. А в Костанайской области есть пример настоящего человеческого и профессионального подвига, на который и сегодня может равняться молодежь региона. Это Камшат Доненбаева – первая казахская женщина-тракторист, вошедшая в историю страны как передовик, Герой Соцтруда.

Никогда нельзя забывать, что мир делается руками мастеров. И уроки трудового обучения, которые преподаются в школах страны, – большое подспорье для укрепления традиций трудового мастерства. Для самых маленьких школьников, учеников первых и вторых классов, они открывают новый мир, мир настоящей мастерской, где дети пробуют свои силы в различных видах прикладного искусства, могут увидеть свои таланты, понять, какое дело для них может стать любимым. Это очень важно в первую очередь для того, чтобы ценить тех людей, на чьем труде базируется наше общество.

Отрадно, что со временем предмет «Трудовое обучение» вновь будет в учебной программе всех школьников с 1-го по 9-й класс, и они будут знакомиться с технологиями различных производств и ремесел. Для этого в новых школах, в том числе тех, которые будут построены по проекту «Комфортная школа», предусмотрены мастерские с различными станками, чтобы дети могли познакомиться с современным оборудованием и найти себе то увлечение, которое станет для них любимым делом, а в будущем, возможно, и профессией.

Конечно же, не обойтись в этом деле без увлеченных педагогов, которые занимаются с детьми, вкладывая в них всю душу. К примеру, в Новотроицкой школе Костанайской области педагог Кенжебай Дюсенбаев учит мальчиков вырезать из дерева казахские национальные инструмен­ты, формируя навыки трудового обучения и развивая национальную культуру Казахстана.

Приятно, что такие педагоги есть, и именно благодаря их неравнодушию и мастерству заряжается энергией новое поколение, наследуя и продолжая ремес­ленные традиции казахского народа.