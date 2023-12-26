Мир Камилы

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Серик Кабдулов

В Атырау открылась арт-галерея под названием BatiKKami.

Фото из архива Камилы Жапаловой

Открытие новой галереи прошло в Ретро-парке, который в течение нескольких лет оставался практически заброшенным. Однако полгода назад самый крупный объект парка – двухэтажный выставочный павильон – передали на десять лет в доверительное управление культурному фонду BatiKKami для открытия арт-галереи.

Камила Жапалова поведала о том, что она давно мечтала о своей студии, где можно было бы организовывать выставки, показы. Долгие годы художница не могла открыть собственную студию, храня дома все свои картины, полотна, этноодежду. Рядом с ними хранились ее многочисленные награды, грамоты и благодарственные письма, привезенные с выставок в США, Германии, Китае, Турции, Франции, Эмиратах.

– Моими работами интересовались иностранцы, и мне приходилось приглашать их домой, что не всегда удобно. Студия художнику обязательно нужна. За шесть лет простаивания выставочный павильон заметно обветшал. Здание не отапливалось и нуждалось в ремонте. Чтобы привести его в порядок, пришлось вложить собственные средства и обратиться за помощью к меценатам, – рассказала Камила Жапалова.

Художница занимается батиком – ручной росписью по ткани в национальном стиле. В будущем она планирует превратить художественную галерею в культурный центр, пропагандирующий казахское традиционное искусство.

#выставка #открытие #Камила Жапалова #арт-галерея #BatiKKami #Ретро-парк

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