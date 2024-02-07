Мир, полный лжи

Ежегодно к очередному Всемирному экономическому форуму публикуется экспертный доклад о глобальных рисках, составленный на основе опроса большого пула экспертов из разных сфер (ученых, политиков, бизнесменов, государственных деятелей, представителей международного сообщества и граж­данского сектора). В нем показан, так сказать, рейтинг проблем, которые будут представлять наибольшую угрозу в краткосрочной (два года) и долгосрочной (10 лет) перспективе.

В представленном в январе этого года Global Risks Re­port-­2024 топ-10 самых главных рисков на ближайшие два года возглавили дезинформация (пресловутые фейк-ньюс) и мисинформация (неточная, ошибочная, вырванная из контекста информация). Собственно, в долгосроч­ной перспективе эта проблема тоже, по мнению экспертов, актуальности не потеряет – в рейтинге рисков на ближайшие 10 лет она стоит на пятом месте.

Особое внимание к этому рис­ку в новом докладе уделено не только потому, что развитие технологий генеративного Искусственного интеллекта позволяет делать фейки пугающе убедительными (вплоть до подделывания голоса) с не менее пугающей легкостью, хотя этот фактор, безусловно, учитывался и имел огромное значение.

«Синтетический (сфальсифицированный, созданный с помощью ИИ – ред.) контент будет манипулировать людьми, наносить ущерб экономике и создавать раскол в обществе многочисленными способами в течение следующих двух лет. Фальсифицированная информация может быть использована для достижения различных целей, от климатического активизма до эскалации конфликта. Будут также распространяться новые виды преступлений, такие как дипфейковая порнография без согласия или манипулирование фондовым рынком».

«...Последние технологические достижения увеличили объем, охват и эффективность фальсифицированной информации, а ее потоки стало сложнее отслеживать, атрибутировать и контролировать».

«...Дезинформация становится все более персонализированной для своих получателей и нацелена на конкретные группы, такие как сообщества меньшинств, а также будет распространяться через более непрозрачные платформы обмена сообщениями», – отмечается в докладе.

Остроту проблеме в кратко­срочной перспективе придает тот факт, что как раз в ближайшие два года многие страны пройдут через электоральные кампании разного уровня, в том числе президентские – по подсчетам экспертов, на избирательных участках в 2024–2025 годах будут ожидать порядка 3 млрд человек. Как отмечается в докладе, дезинформация может серьезно дестабилизировать реальную и предполагаемую легитимность выборов, повысит риски для общественной стабильности, может спровоцировать политические волнения, насилие и терроризм, а также долгосрочное разрушение демократических процессов.

Эксперты ВЭФ также обращают внимание на то, что распространение дезинформации подрывает и усиливает недоверие к СМИ и правительствам как источникам информации, углубляет поляризацию в обществе, ставит под угрозу общественную стабильность.

Особенности медиапотребления

Меры, которые предпринимают правительства для защиты своих граждан и государств от дезинформации, это только один уровень решения проблемы. Другой, не менее важный, – готовность общества к новой информационной реальности. Критическое мышление, медиа-образование, соблюдение базовых принципов информационной гигиены сегодня становятся сверхважными навыками не только для тех, кто непосредственно работает с информацией, но и тех, кто ее просто потреб­ляет.

Тем более что немалое число людей сегодня узнают новости не через традиционные СМИ или официальные каналы, а через социальные сети и блоги, которые как источники информации, скажем так, стоит использовать с особенной осторожностью.

В 2022 году Общественный фонд «Молодежная информационная служба Казахстана» (МИСК) подготовил на основе социологического исследования аналитический доклад «Влияние дезинформации на общество ­Казахстана».

«Исследование демонстрирует, что граждане Казахстана подвержены угрозам дезинформации и пропаганды в достаточно высокой степени. Так, хотя граждане большей частью допускают вероятность того, что СМИ могут транслировать недостоверную информацию, в то же время они не относятся к этому критично и считают, что если СМИ и дают ложную или манипулятивную информацию, то или делают это редко, или вообще не делают. Кроме того, каждый второй житель Казахстана не имел опыта перепроверки информации, полученной из СМИ и социальных сетей.

...Как показывает исследование, в зоне риска в первую очередь находится молодежь в возрасте от 14 до 18 лет, которая больше других считает, что сталкивается с дезинформацией в СМИ редко, и поддерживает убеж­дение о том, что СМИ не могут транслировать недостоверную информацию.

Кроме того, именно представители данной возрастной группы чаще всего были не информированы о понятии пропаганда и намного реже, чем другие усматривали вероятность ее появления в сфере политики. Кроме того, рискам дезинформации больше подвержены граждане с более низким уровнем образования. Данный факт был выявлен в ходе аналогичных исследований и в других странах мира», – отмечают авторы исследования.

В исследовании отражены предпочтения разных групп населения в отношении информационного потребления, восприятия информации из разных каналов, доверия и недоверия к различным источникам, блогерам, а также установки граждан Казахстана относительно дезинформации и пропаганды.

Проведенный в рамках исследования опрос показал, что наи­большая часть казахстанцев получает информацию о жизни в стране чаще всего посредством социальных сетей – 58% и интернет-сайтов – 47%. Уровень доверия к блогерам при этом у жителей страны низкий: 37% респондентов ответили, что вообще не доверяют блогерам.

Среди других интересных ­моментов исследования МИСК: на вопрос о том, складывалось ли у респондентов ощущение, что им дают ложную информацию в средствах массовой информации или пытаются навязать какую-то определенную точку зрения, большинство ответили, что, по их мнению, если такие факты и случаются, то редко (31% – редко, 10% – крайне редко), а еще 18% указали, что они никогда не сталкивались со случаями дезинформации или манипуляции в СМИ.

При этом 60% казахстанцев считают: СМИ могут транслировать недостоверную информацию. И здесь любопытно, что, согласно опросу, почти каждый второй респондент (48%) ни разу не перепроверял сведения, полученные из СМИ и социальных сетей.

Еще 32% указали, что им приходилось проверять правдивость полученной информации из масс-медиа, но редко. И лишь 19% казахстанцев, или каждый пятый, постоянно перепроверяют сведения, которые узнали из средств массовой информации и социальных сетей.

Исходя из данных опроса, можно предположить: даже те люди, которые в принципе отдают себе отчет в том, что в масс-медиа может появляться дезинформация, не проводят факт-чекинг.

«Исследование демонстрирует, что чем выше образовательный уровень граждан, тем чаще они перепроверяют полученную информацию. ...Интересно распределение ответов на этот вопрос и в разрезе доходов населения. Так, граждане, обладающие более высоким уровнем дохода, склонны чаще сомневаться в полученной информации и перепроверять ее. Напротив, две группы с наиболее низкими доходами больше представлены среди тех, кто не имел опыта перепроверки полученной ими информации из СМИ и социальных сетей», – обращают внимание авторы исследования.

Регулирование...

Правительства должны реагировать на возникающие угрозы, однако здесь также есть нюансы. С одной стороны, когда речь заходит о регулировании в сфере информации, борьбе с распространением фейков, существует риск, что некоторые правительства будут действовать слишком медленно, сталкиваясь с необходимостью найти компромисс между борьбой с дезинформацией и защитой свободы слова.

В то же время другие правительства могут действовать более «репрессивно» – усиливать регуляторный контроль так, что под угрозой окажутся уже права человека.

На уровне Организации Объе­диненных Наций вопрос борьбы с фейками поднимают уже давно (особенно активно тема обсуждается после пандемии COVID-19). В августе 2022 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил доклад «Борьба с дезинформацией в целях поощрения и защиты прав человека и основных свобод», в котором, в частности, содержались рекомендации государствам и правительствам.

Так, Генсек рекомендовал: защищать, уважать и поощрять свободу выражения мнений, обеспечивая доступ к информации и содействуя плюрализму средств массовой информации; избегать регулирования на основе расплывчатых определений, введения непропорциональных санкций и никогда не криминализировать законный контент; воздерживаться от отключения Интернета⁄блокировки веб-сайтов и СМИ; обеспечивать распространение достоверной информации государственными служащими и привлекать к ответственности представителей власти, распространяющих ложную информацию; привлекать гражданское общество к разработке надлежащих мер по противодействию дезинформации.

Дезинформация в медиапространстве – проблема не новая. Однако в результате развития цифровых платформ и информационных технологий она приобрела такой масштаб, в каком мир с ней еще не сталкивался. Универсально эффективных способов решения проблемы пока не выработали. На национальном уровне страны принимают меры для защиты своих граждан (по данным ООН, за последние четыре года в мире было принято или рассмотрено как минимум 70 законов, связанных с регулированием цифровых платформ).

Что касается законодательного регулирования в информационном пространстве, что тут в ООН также разделяют опасения экспертов Всемирного экономического форума. Как обращает внимание Генсек Антониу Гутерриш в докладе «Наша общая повестка дня», суть законодательных подходов многих стран заключается обычно в появлении узкого набора правовых средств, предусматривающих определение вредоносного контента и его удаление.

«Сосредоточившись на удалении вредоносного контента, некоторые государства ввели ущербное и чересчур широкое законодательство, которое стало фактически заглушать то, что международное право признает подпадающим под свободу слова. Имели место и другие меры (например, повальное отключение Интернета и запрещение платформ), которые, возможно, лишены законных оснований и посягают на права человека. Многие государства и полити­ческие фигуры использовали якобы заботу об информационной добросовестности как предлог для ограничения доступа к информации, для дискредитации и ограничения репортерства и для притеснения журналистов и оппонентов», – отмечается в докладе Генсека ООН.

...и просвещение

Исследование ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана» резюмируется несколькими рекомендациями, призванными помочь в снижении влияния дезинформации на граждан. В их числе – меры по повышению медиаграмотности в обществе.

МИСК обращает внимание на необходимость разработки отечественных онлайн-курсов по медиаграмотности на казахском и русском языках (адаптированных для разных возрастных категорий), в которых бы простым языком объяснялось, как бороться с дезинформацией и пропагандой.

Мнения, что регулирование информационного пространства без просвещения пользователей не будет достаточно эффективным, придерживаются и зарубежные исследователи.

«Группами гражданского общества и академическими кругами проведены обширные исследования на предмет того, как лучше всего бороться с неверной информацией, дезинформацией и языком ненависти, защищая при этом свободу выражения мнений. В ряде таких исследований подчеркнута необходимость решений, которые работают по принципу «снизу вверх», а именно наделяют пользователей Интернета способностью ограничить воздействие онлайн-вреда на их сообщества и ликвидировать централизацию власти в руках платформ.

...Совершенствование навыков критического мышления может делать пользователей менее восприимчивыми к цифровому манипулированию. В частности, цифровая грамотность учит пользователей полнее оценивать информацию, с которой они сталкиваются в Интернете, и ответственно относиться к ее передаче другим», – отмечается в аналитической записке к докладу Генсека ООН Антониу Гутерриша «Наша общая повестка дня».

В принятой в 2023 году Информационной доктрине РК также отчетливо прослеживается акцент на критическое мышление, повышение медиа- и информационной грамотности граждан. Именно это, по большому счету, должно стать базой для обеспечения информационной безо­пасности как граждан, так и государства в целом.

Цифровые технологии развиваются гораздо быстрее, чем правительства способны реагировать на эти изменения, и поэтому ставка на «человеческий фактор» необходима – если у людей есть знания, навыки и привычки «осознанного потребления» информации, то они сами себе смогут обеспечить первую линию защиты от деструктивной информации и будут самостоятельно «прокачивать» этот софт-скилл по мере столкновения с новыми вызовами и угрозами в медиапространстве. В современном мире грамотность и медиаграмотность должны быть неразделимы.

Председатель Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и члена Совета управляю­щих Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) Дороти Гордон, выступая на одном из организованных в прошлом году ИИТО вебинаров обратила внимание на необходимость серьезного переосмысления медийной и информационной грамотности, цифрового здоровья и цифрового благополучия в свете усиливающихся возможностей технологий негативно воздействовать на психическое здоровье, содейст­вовать распространению кибер­буллинга и дезинформации.

«Необходимо, чтобы медийная и информационная грамотность была интегрирована в преподавание всех учебных дисциплин, даже если она также преподается как отдельный предмет… Медийная и информационная грамотность должна стать основой для образовательных программ», – подчеркнула Дороти Гордон.