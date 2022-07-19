Мировой океан нуждается в спасении, считают эксперты

Больная глубина

Мировой океан нуждается в спасении от результатов человеческой деятельности, и все предыдущие попытки «вылечить» его оказались безуспешными.

К такому выводу пришли экс­перты международных экологических организаций. По их мнению, загрязнение мирового океана теми же темпами, уничтожение морских экосистем и разрушение берегов приведут к тому, что следующему поколению людей достанется непригодная для жизни планета.

НУЖДАЕТСЯ В СПАСЕНИИ

Состояние океана критичес­ки важно для жизни на Земле и благополучия грядущих поколений. Спасение колыбели всего живого на планете ученые, исследователи и эксперты всего мира обсуждали в начале июля в Лиссабоне на Конференции ООН по океану. Итоговую декларацию так и назвали – «Спасем наш океан», признав, что в прошлом коллективные попытки решить проблемы мирового океана не увенчались успехом.

«Мы стремимся обратить вспять ухудшение здоровья океанских экосистем, остановить сокращение биоразнообразия, а также защитить и восстановить устойчивость и экологическую целостность океана, – говорится в Лиссабонской декларации. – Мы призываем к амбициозной, сбалансированной, эффективной, надежной и преобразующей глобальной рамочной программе сохранения биоразнообразия».

Помимо того что давно на слуху – загрязнения пластиком и мусором, обсуждались такие проблемы, как закисление и постепенный нагрев океанической воды, эрозия берегов, повышение уровня моря, чрезмерный вылов рыбы и множество других проб­лем, которые менее видимы на мировом уровне, но не менее опасны своими последствиями.

Самыми страшными из «заболеваний» мирового океана считаются потепление воды и изменение океанических течений. Эти явления оказывают огромное влияние на атмосферу планеты, на ее температуру, состав и движение воздушных масс. Потепление, наводнения, засухи и ураганы, которые порождает и поддерживает изменяющийся мировой океан, уже сегодня уничтожают целые города и убивают тысячи людей в разных уголках планеты. Участвовавшие в конференции в Лиссабоне высокопоставленные политики подчеркивали, что для поиска решений обозначенных проблем необходимы научно обоснованные, инновационные проекты и активизация международного сотрудничества.

Участники встречи также призывали страны активнее переходить к модели «голубой экономики». Это устойчивая экономика, опирающаяся на ресурсы мирового океана и предусматривающая его защиту и бережное использование. Специальный посланник Генерального секретаря ООН по океанам Питер Томсон заявил, что «голубая экономика» является залогом безопасного будущего человечества и призвал выделить для нее дополнительные финансовые ресурсы. По его мнению, 2022 год станет решающим в битве за чистый и здоровый океан.

По итогам конференции в Лиссабоне более 100 государств взяли на себя добровольные обязательства по сохранению или защите не менее 30% мирового океана к 2030 году. В рамках проекта «Защита нашей планеты» к этому же сроку в поддержку создания, расширения и управления морскими охраняемыми районами будет инвестировано не менее миллиарда долларов.

Европейский инвестиционный банк выделит странам Карибского региона дополнительные 150 млн евро для повышения устойчивости к изменению климата, управления водными ресурсами и удаления морского мусора.

Португалия обязалась к 2030 году привести в здоровое экологическое состояние 100% своей морской акватории. Другой организатор форума – Кения – взяла на себя обязательство разработать национальный план действий по удалению из своих вод пластикового мусора.

В интервью Службе новостей ООН заместитель Генерального секретаря по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш напомнил, что лиссабонская конференция по океану – не единственное мероприятие по этой тематике в нынешнем году. В ближайшие месяцы запланировано еще несколько важных встреч, в том числе – Межправительственная конференция по договору о морском биоразнообразии в районах за пределами действия национальных юрисдикций, переговоры по Глобальной рамочной программе в области биоразнообразия, консультации об увеличении климатического финансирования и ряд других.

– Как сказал известный тонганский и фиджийский писатель Эпели Хауофа, мы и есть – океан, – подчеркнул Мигель де Серпа Суареш. – Океан находится в каж­дом из нас, поддерживает в нас жизнь. Океан – это залог нашего выживания на планете Земля.

ЧЕМ БОЛЕЕТ ОКЕАН

Почему проблемы океана громко зазвучали на мировых дискуссионных площадках? Это произошло не вдруг, вопрос наплевательского отношения людей к одному из источников жизни на планете обсуждается десятки лет. Но ситуация меняется только к худшему. Один из главных «органов» нашей планеты поражен настолько сильно, что, по мнению экспертов, необходимы срочные меры по защите его от нас.

По данным ученых, сегодня лишь 13% всего мирового океана не затронуты человеческой дея­тельностью. Но промысловый флот совершенствуется, все чаще суда заходят в ранее недоступные зоны, так что вопрос времени, когда мы сможем сказать, что человек «наследил» везде.

Чтобы представить наглядно значение «большой воды» для нашей планеты, нужно понимать, что 70% ее поверхности занимает мировой океан. Именно он формирует климат на планете, согревая и охлаждая атмосферу. Течения приводят холод к одним берегам и тепло – к другим. Облака, приносящие дожди на континенты, рождаются из испарений мирового океана. А еще он несет на своих «плечах» морские грузы, предоставляет свои недра, из которых люди качают нефть, дает нам 90% рыбы. Жизнь людей, даже тех, кто никогда в жизни не видел моря, связана с мировым океаном.

Одна из главных проблем – закисление воды из-за избытка СО2, который поглощается из атмосферы. По данным ученых, за последние 200 лет океан абсорбировал около трети выбросов углерода, связанных с человеческой деятельностью. Ежегодно он продолжает брать из атмосферы четверть избыточного СО2. Лишний диоксид углерода нарушает баланс, повышая кислотность воды.

Как отмечают исследователи, с середины XVIII века, когда в жизни человечества началась промышленная революция, Ph океанической воды сместился в кислую сторону почти на 30%. Одновременно сильно уменьшилось содержание карбоната кальция, который помогает нейтрализовать излишнюю кис­лоту. Но это соединение также жизненно необходимо морским животным для создания панцирей и раковин. В результате закисления и расхода карбоната кальция происходит массовая гибель кораллов, резкое сокращение популяций морских ежей, моллюсков и ракообразных. Океанические экосистемы разрушаются, разрываются пищевые цепочки, погибают другие морские обитатели.

Стремление людей к выращиванию больших урожаев на суше отражается на жизни океана. Бесконтрольно используемые азотные и фосфорные удобрения стекают по рекам в моря в колоссальных объемах. Удобрения «перекармливают» водоросли, в том числе и одноклеточные, которые бывают токсичными. Разрастаясь, водоросли образуют в прибрежных зонах плотные заросли, которые перекрывают свет для других растений и животных. Когда весьма короткий жизненный цикл одноклеточных водорослей завершается, они огромными массами опускаются на дно, где разлагаются и расходуют растворенный в воде кислород, выбрасывают токсины.

В местах попадания в морскую воду удобрений образуются «мерт­вые зоны», где не развивается ни флора, ни фауна. Одна из известных зон находится в Мексиканском заливе. Она в периоды активного использования удобрений представляет собой 12–14 тыс. кв. км безжизненной мутной воды.

Не меньше вреда океану наносят сбросы химических отходов не только от промышленных предприятий, но и от домохозяйств. До принятия в 1972 году Лондонской конвенции по пред­отвращению загрязнения морей в них сливали все подряд – от канализационных бытовых стоков до кислот и соединений тяжелых металлов. До сих пор у глубоководных обитателей океана обнаруживают высокие концентрации полихлорированных дифенилов и других опасных веществ долгого распада, несмотря на то что их сброс давно запрещен. Они накапливаются в телах животных и передаются по пищевой цепи.

Загрязнитель мирового океана из серии «ни за что не догадаетесь» – косметика. Распространенный компонент солнцезащитных кремов – оксибензон негативно сказывается на здоровье рыб и кораллов. Перфторалкильные и полифторалкильные соединения (ПФАС), применяемые в производстве косметики и пищевых упаковок, снижают иммунитет и могут вызывать злокачественные опухоли и у животных, и у людей.

Огромные проблемы мировому океану доставляет нефтедобывающая отрасль. Буровые платформы разрушают природные экосистемы и могут прерывать пути миграции морских животных. Не говоря уже о разливах нефти, которые приводят к массовой гибели животных и птиц.

Помимо химических, люди приспособили океанское дно под сбросы радиоактивных отходов. Первый случай зарегистрирован в 1946 году в США, когда радиоактивные отходы в металлических контейнерах, залитых бетоном, были сброшены в воду недалеко от побережья Калифорнии. С тех пор множество раз ядерные державы затапливали радиоактивные отходы. По данным исследований, на дне Тихого океана лежит более 560 тыс. контейнеров с радиоактивным содержимым, на дно Атлантического океана, по приблизительным данным, сброшено более 40 тыс. тонн отходов.

Самым большим злом для мирового океана стал пластик. По разным оценкам, ежегодно в океанские воды попадает от одного до 2,5 млн тонн пластиковых отходов. Большая часть поступает по рекам Азии и Африки. Во льдах на полюсах обнаружены следы 17 разных полимеров, являющихся компонентами пластика, обертки от конфет и полиэтиленовые пакеты найдены даже на дне Марианской впадины.

Из выброшенного пластика образуются целые острова. Самый известный и крупный, называемый также «большим мусорным пятном», находится в Тихом океане, и его площадь – около 1,6 млн кв. км, что в три раза больше Франции.

Микропластик уже свободно «гуляет» по пищевым цепям, усваивается рыбами и попадает на наш стол, а затем и в наш организм. Следы полимеров уже обнаруживают у людей не только в пищеварительном тракте, но и в плаценте, а значит, есть вероятность, что матери будут передавать микропластик своим детям внутриутробно.

На конференции по океану в Лиссабоне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в очередной раз повторил, что наш океан в опасности. Глава ООН предложил четыре рекомендации, которые должны помочь коренным образом изменить ситуацию.

Первая – инвестирование в экологичную экономику, зависящую от океана. Вторая – расширение масштабов эффективных природоохранных мер и комплекс­ного управления прибрежной зоной. Третья – защита людей, чья жизнь и средства к существованию зависят от океана, путем решения проблемы изменения климата и инвестирования в устойчивую к климату прибрежную инфраструктуру. И четвертая – больше инвестировать в восстановление и сохранение прибрежных экосистем, таких как мангровые заросли, водно-болотные угодья и коралловые рифы, параллельно добиваясь достижения нулевых выбросов от судоходства.

В свою очередь один из сопредседателей конференции – президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отметил, что его страна достигла успехов в развитии именно благодаря океану.

– Океаны играют центральную роль в геополитическом балансе, в здравоохранении, экономических ресурсах, энергетике, мобильности, миграции, научно-техническом развитии и изменении климата, – подчеркнул Марселу Ребелу ди Соуза. – Политики уходят, океаны остаются.