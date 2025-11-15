"Итоги государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева еще раз наглядно подтвердили высокий уровень союзнических отношений между нашими странами. Этот визит стал важным событием в новой истории нашего многопланового сотрудничества и дал мощный импульс его расширению. Достигнутые договоренности и подписанные соглашения, несомненно, наполнят наше партнерство конкретным содержанием, откроют новые горизонты для совместных проектов и создадут прочную основу устойчивого развития двух братских стран", – подытожил свое выступление Шавкат Мирзиёев.