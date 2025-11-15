Мирзиёев: Визит президента Казахстана подтвердил высокий уровень союзнических отношений между нашими странами

154

Президент Узбекистана отметил значимость сегодняшних переговоров для укрепления двусторонних взаимоотношений по широкому спектру направлений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"Итоги государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева еще раз наглядно подтвердили высокий уровень союзнических отношений между нашими странами. Этот визит стал важным событием в новой истории нашего многопланового сотрудничества и дал мощный импульс его расширению. Достигнутые договоренности и подписанные соглашения, несомненно, наполнят наше партнерство конкретным содержанием, откроют новые горизонты для совместных проектов и создадут прочную основу устойчивого развития двух братских стран", – подытожил свое выступление Шавкат Мирзиёев.

#сотрудничество #Касым-Жомарт Токаев #Шавкат Мирзиёев

