МНЭ: Пересмотр взаимоотношений с Россией не предполагается

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в СЦК прокомментировал вопрос о возможности принятия мер для защиты казахстанского рынка в рамках Евразийского экономического союза, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В рамках ЕАЭС есть право любого члена Союза в одностороннем порядке при возникновении угрозы национальному рынку вводить те или иные ограничения на товары», - сказал Куантыров.

При этом он отметил, что «пересмотр взаимоотношений с Российской Федерацией не предполагается».

"Россия является одним из основных торговых партнеров Казахстана, а по импорту Россия стоит на первом месте", - добавил глава МНЭ.