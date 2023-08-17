"Мнимой" назвала Высшая аудиторская палата финансовую устойчивость "Казводхоза"

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Высшая аудиторская палата РК провела заседание по итогам финансово-хозяйственной деятельности РГП "Казводхоз" за период с 1 января 2018 года по 31 мая 2023 года, в том числе при использовании средств, выделенных в рамках международных займов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ВАП РК.

В палате пришли к выводу, что недостаточно эффективное управление в финансово-хозяйственной деятельности, ошибки проектного менеджмента и имеющаяся задолженность потребителей воды привели к нестабильному финансовому положению РГП "Казводхоз".

"Финансовая устойчивость РГП "Казводхоз", равная 98%, по сути, является "мнимой", так как данный показатель искажается за счет остатка свободных денег на контрольных счетах наличности (18,9 млрд тенге), не приносящих доход и неработающих на развитие производства. Указанные средства накапливаются на счетах уже с 2018 года и не имеют тенденцию к уменьшению. В случае прекращения госфинансирования, неустойчивое финансовое состояние "Казводхоза", имеющего высокую изношенность материальных активов, не позволит ему самостоятельно приобретать новые активы, а также в полной мере ремонтировать и обслуживать имеющиеся", - заявили в ВАП.

Слабая реализация проектов в рамках международных займов повлекла за собой увеличение дополнительных расходов предприятия. Так, проведение процедур корректировки проектов, помимо затягивания сроков реализации, повлекло за собой дополнительные расходы предприятия, в виде комиссии за резервирование заемных средств на общую сумму 1 725,2 млн тенге.

"Исполнение проектов по займам международных финансовых организаций за весь период реализации с 2018 года составляет 39%. Несмотря на то, что сроки доступности займов дважды продлевались, на сегодня из 61 проекта сданы в эксплуатацию 18 (29%), в реализации – 37 (61%), по 6 проектам (10%) работы не начинались. По причине допущенных ошибок при проектировании объектов, а также необеспечения сохранности ирригационных систем, завершенные проекты Актюбинской области по реконструкции объектов регулярного орошения не используются землепользователями, что привело к неэффективному использованию бюджетных и заемных средств на сумму 3 011,8 млн тенге", - продолжили в пресс-службе.

Также, несмотря на ситуацию с неудовлетворительным состоянием ряда гидротехнических сооружений, которая не находит своего разрешения в течение многих лет, не проводится декларирование безопасности подпорных гидротехнических сооружений, отсутствует объективная методика определения физического износа гидротехнических сооружений, что приводит к искажению анализа по их фактическому состоянию.

Автоматизация гидротехнических сооружений, находящихся на балансе РГП "Казводхоз", остается на крайне низком уровне. Из 5 932 водохозяйственных сооружений, автоматизированы лишь 118 (2%). При этом, из данных 118 сооружений автоматизация функционирует только на 47 (40%).

Кроме того, серьезной системной проблемой, негативно влияющей на социально-экономическое состояние "Казводхоза", является дефицит квалифицированных кадров и отток опытных специалистов.

"По всем установленным недостаткам и нарушениям даны соответствующие рекомендации Правительству в части повышения эффективности управления деятельности РГП "Казводхоз". Министерству экологии и природных ресурсов РК, акимам Актюбинской области и области Жетысу, РГП на ПХВ "Казводхоз" поручено принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, рассмотрению ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства", - заключили в Высшей аудиторской палате.