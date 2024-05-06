Многие жертвы издевательств увидели перспективу справедливости и защиты – политолог о деле Бишимбаева

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Дана Аменова
Корреспондент

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказался в Telegram-канале о том, как интерес к открытому судебному процессу над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, обвиняемом в жестоком убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой, может повлиять на казахстанское общество, сообщает Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/adaniyar

По мнению Данияра Ашимбаева, дело Бишимбаева оказало неплохой эффект для судебно-правовой системы страны. Неспроста наиболее внимательными зрителями были не зеваки, а судьи, адвокаты, прокуроры, следователи, судебные эксперты, многие из которых явно задумались о том, как бы они вели себя в зале суда.

СМИ, блогосфера, да и простые зрители в целом погрузились в тонкости судебных разбирательств, о которых знали ранее только по репортажам.

«Безусловно, процесс задал определенные стандарты и стал в какой-то степени прецедентом. В целом, это плюс к концепции «Справедливого Казахстана», провозглашенной президентом Токаевым. Во-первых, это повышение авторитета судебной системы. Во-вторых, привлечение интереса к суду присяжных. В-третьих, это интерес к законодательству и в целом к вопросам законности среди населения страны. Представляется, что этот процесс может повлечь за собой моду на публичные суды и по другим делам, а кроме того, оценивая его медийный эффект, способен спровоцировать появление отечественных процедуралов - фильмов и сериалов, а также судебных шоу на ТВ и в соцсетях», – отметил эксперт.

Также политолог обратил внимание на то обстоятельство, что участники процесса активно пытались привлечь на свою сторону не только присяжных, но и общественное мнение в целом. Причем, нужно отметить, что таковой получился даже у обвиняемой стороны.

По его словам, если бы не многие обстоятельства нынешнего дела, а также печальная известность обвиняемого, то интересно было бы посмотреть на исход дела. Но это уже из области драматургии.

Другой, не менее важный аспект дела экс-министра - это актуализация вопросов борьбы с семейно-бытовым насилием. Он прежде всего состоит в том, что многие жертвы издевательств увидели перспективу справедливости и защиты и готовы начать открыто бороться за свои права.

 «Принятие нового закона, объявленного главой государства одним из наиболее приоритетных, безусловно расширит правовую базу для борьбы с насилием в обществе. Токаев, как известно, поднимал эти вопросы в нескольких посланиях народу, что вызвало дискуссию в обществе, которое в массе своей поддержало необходимость ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей и криминализацию подобных правонарушений. Мы видели активные попытки торпедировать данный закон посредством провокационных заявлений со стороны некоторых организаций, а также наблюдаем пассивность некоторых общественных институтов в ходе дискуссии по закону, которая является маркером их готовности к дальнейшим попыткам нормализации семейно-бытовых отношений в стране и отдельных ее регионах. Насилие во многом маскируется под личиной псевдотрадиционных ценностей, угрозу которых обозначил президент Токаев в выступлении на Национальном курултае. Предстоит пересмотреть вопросы регулирования религиозных браков, дальнейшую борьбу против педофилии и торговли людьми», – констатировал Данияр Ашимбаев.

Он подытожил, что и нынешний закон потребует доработки процедур, модернизации правоохранительных и судебных органов, но в целом представляется, что процесс, несмотря на определенные риски, в том числе возможную негативизацию образа казахстанского чиновника, дал хороший импульс для развития правовой системы Казахстана и правового сознания его граждан.

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