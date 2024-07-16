Ашимбаев: Справедливый Казахстан – это не новая этикетка на старой упаковке

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Новый и Справедливый Казахстан - это не новая этикетка на старой упаковке, как считают некоторые, опираясь на прежний опыт. Такое мнение озвучил в статье в газете «Время» спикер Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Кazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пять лет назад, 12 июня 2019 года, Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность президента Казахстана, победив в конкурентной борьбе на открытых выборах. В интервью газете «Время» спикер Сената поделился мнением о том, почему эти реформы стали одновременно началом глубинных изменений и серьезных испытаний в стране.

«Судьба нации» в этом контексте не риторический оборот, а простая констатация факта: мы стоим на исторической развилке и должны осознанно выбрать верный путь. Именно поэтому глава государства предложил новую точку отсчета: Новый и Справедливый Казахстан. Это не новая этикетка на старой упаковке, как считают некоторые, опираясь на прежний опыт. Мы не можем рисковать и девальвировать эту идею. Не имеем права ее заболтать, залепив все углы баннерами, как это у нас зачастую бывало. Или уйти в другую сторону – тотальное неверие в благие намерения власти точно так же бесперспективно», - сказал Маулен Ашимбаев.

Он также остановился на ключевых аспектах экономических и политических трансформаций, которые происходили в Казахстане, и их последствиях на общественное развитие.

Статья полностью – здесь.

 

#Сенат #Ашимбаев #интервью

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