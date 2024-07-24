«Подобный акт должен быть событием исключительным» – политолог об отказе в помиловании Масимову

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Гульмира Кунапия
корреспондент

Корреспондент Kazpravda.kz выяснил у политолога Талгата Калиева мнение по вопросу помилования осужденного за госизмену экс-главы КНБ Карима Масимова 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам политолога, данное решение является исключительно прерогативой главы государства.

«Для самого акта помилования должно пройти какое-то время, он должен отсидеть хотя бы половину срока, треть или две трети. Но никак не через год после приговора обращаться с помилованием» , – сказал Калиев.

Как пояснил спикер, наказание и предназначено для того, чтобы совершивший преступление осознал свою вину, проанализировал ошибки. Политолог привел в пример поспешное решение о помиловании экс-министра Бишимбаева, которое  привело к более страшному преступлению.

«В ситуации с Бишимбаевым мы убедились, к чему привело его помилование за коррупционное преступление, и что произошло впоследствии. Если мы строим справедливый Казахстан, то основными его принципами должно быть неотвратимость наказания. И акт помилования должен быть событием исключительным и чрезвычайным» , – сказал Калиев. 

Эксперт добавил, помилование не должно «раздаваться направо и налево».

На вопрос о наказании других возможных участников госпереворота, политолог напомнил, что судебный процесс засекречен.

«Я не знаю, кто эти участники, и, насколько мне известно, часть расследования все еще продолжается. И возможно, всплывут новые фигуранты, появятся новые эпизоды, раз уж так долго длится суд. Я думаю, следственная группа установит всех причастных и каждый понесет свою долю наказания» , – ответил он.

Когда снимут срок давности, откроются все архивы, потомки смогут оценить картину целиком и увидеть, насколько справедливо и объективно были наказаны участники, заключил спикер. 

Напомним, 28 июня стало известно о том, Кариму Масимову отказали в помиловании. Соответствующее ходатайство на имя президента РК Касым-Жомарта Токаева было направлено из следственного изолятора в Астане.

Масимова осудили в апреле 2023 на 18 лет лишения свободы за госизмену, попытку насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий во время январских событий в 2022 году.

#Токаев #Масимов #политолог #помилование

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