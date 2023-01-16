Многовекторность и прагматичность

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Ануар Калмыков

Казахстан продолжит проводить многовекторную, прагматичную и сбалансированную внешнюю политику.

Итоги деятельности внешнеполитического ведомства за 2022 год, текущие вызовы и контуры работы на предстоящий период обсуждались на заседании коллегии Министерства иностранных дел РК. Заседание прошло под председательством заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди с участием заместителя руководителя Администрации Президента – специального представителя Президента РК по международному сотрудничеству Ержана Казыхана.

Как отметил глава МИД РК, приоритетами казахстанской дипломатии остаются обеспечение безопасности и стабильности по периметру границ, повышение роли нашей страны как субъекта региональной и глобальной политики, защита и обеспечение национальных интересов.

– Новые вызовы усложняют проведение Казахстаном многовекторной внешней политики, но в то же время доказывают ее безальтернативность и востребованность. Кроме того, критически важным для отечественной дипломатии становится принятие своевременных мер по адаптации к геополитическим реалиям, не отходя от проактивного, прагматичного и сбалансированного внешнеполитического курса, – заявил министр.

Ержан Казыхан со своей стороны подчеркнул, что Глава государства уделяет особое внимание работе МИД и ожидает конкретных результатов в части совершенствования дипломатической службы.

– Перед внешнеполитическим ведомством поставлены масштабные задачи, которые требуют от каждого дипломата самоотверженной работы в интересах обеспечения благополучия, укрепления безопасности и стабильного развития нашей Родины, – отметил спецпредставитель Президента РК.

В ходе коллегии было отмечено рекорд­ное число состоявшихся в минувшем году международных контактов Главы государства. Под председательством Президента проведены Съезд лидеров мировых и традиционных религий, а также саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, давший старт трансформации СВМДА в региональную международную организацию.

Важное достижение 2022 года – полное завершение международно-правового оформления государственной границы Казахстана на южных рубежах.

Говоря о задачах внешней политики на предстоящий период, Мухтар Тлеуберди подчеркнул необходимость наращивания усилий по продвижению региональной кооперации и взаимодействия с ближайшими соседями и братскими государствами в Центральной Азии. Принципиальную важность имеет дальнейшее развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений со стратегическими партнерами – Россией и Китаем, а также наращивание динамики взаимодействия с ведущими державами и региональными лидерами – США, Европейским союзом, странами Азии, Ближнего Востока и Закавказья.

В контексте многосторонней дипломатии глава МИД РК подчеркнул четкую позицию Казахстана в поддержку ООН как уникальной международной организации.

Продолжается продвижение инициатив Главы государства по созданию Регионального хаба ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы и Международного агентства по биобезопасности под эгидой ООН, по провозглашению в ООН Международного года мобилизации волонтеров в целях развития.

В задачах на 2023 год: обеспечение эффективного председательства нашей страны в Шанхайской организации сотрудничества в 2023–2024 годах и Организации тюркских государств (включая проведение 10-го саммита ОТГ в Туркестане осенью).

В связи с резким изменением геополитической ситуации в мире и нарушением традиционных цепочек поставок обозначена актуальность развития транзитно-логистической взаимосвязанности Казахстана.

– Учитывая расположение нашей страны в центре Евразийского континента, ключевое значение для нас имеет дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, коридора Север – Юг, – отметил Мухтар Тлеуберди.

Поднимался на коллегии и насущный вопрос повышения эффективности экономической дипломатии в условиях усиления конкуренции за инвестиционные потоки. Рассмотрены конкретные пути реализации поставленных Главой государства задач по привлечению не менее 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в ближайшие семь лет. За 9 месяцев 2022  года привлечено 22,1 млрд долларов, в 2023-м планируется привлечь 24,4 млрд долларов.

Отмечалась также необходимость продолжения работы по релокации крупных промышленных предприятий и международных корпораций в Казахстан. Был сформирован перечень из 362 крупнейших компаний из 37 стран мира. Из них 21 уже релоцирована.

Особое внимание было уделено работе по линии консульской службы МИД. В 2022 году список безвизовых для Казахстана стран расширился до 80 (по различным категориям паспортов), внедрен пилотный проект электронного документирования граждан РК за рубежом.

В целом защиту прав и интересов наших граждан за рубежом и работу с кандасами министр обозначил как один из особо важных векторов работы МИД. Он также отметил, что реформы в целях дальнейшей модернизации дипломатической службы будут продолжены.

По итогам заседания Мухтар Тлеуберди поставил перед внешнеполитическим ведомством ряд новых задач и дал поручения по всем направлениям работы ведомства.

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