Фото пресс-службы Amanat
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Мобильные общественные приемные AMANAT выехали в Западно-Казахстанскую и Кызылординскую области

Продолжаются выезды мобильных общественных приемных партии AMANAT. Партийцы выехали в Западно-Казахстанскую и Кызылординскую области. Всего за день было охвачено 4 отдаленных населенных пункта, на прием пришли более100 граждан.

Водоснабжение, ремонт внутрипоселковых и районных дорог, благоустройство – с вопросами по этим и другим актуальным темам обратились жители Сырымского района Западно-Казахстанской области к представителям республиканской мобильной общественной приемной партии AMANAT.

Так, жительница села Аралтобе Гулнар Кенесарина затронула проблему газоснабжения.

«Я уже 30 лет живу в этом поселке. Газ довели, но за подключение одного дома просят 400 тысяч тенге. А у меня пенсия 50 тысяч, у нас с мужем у обоих инвалидность, нам что прикажете делать? Дом кизяком топим, за телегу 20 тысяч тенге берут, а тракторист 3 тысячи за доставку просит, у него солярка дорогая. Вот, просим, чтобы как-то для пенсионеров, инвалидов подключали дома к газу, может быть на кизяк скидку делали», – говорит пенсионерка.

В этот же день партийцы побывали в Жалагашском районе Кызылординской области. Так, от имени жителей Аккурского сельского округа пенсионер Омиртай Абжалиев попросил восстановить сельскую больницу и отремонтировать здание.

А житель села Дур Онгар Нурсерик Бохаевзатронулвопросы ремонтадорог и обеспечения газом.

«В селе плохое качество дорог. Что зимой, что летом проезд затруднен. Еще одна проблемная проблема – отопление. Сейчас уголь, дрова очень дорогие. Вот если бы нам газ подвели, численность жителей росла бы. Сегодня мобильная бригада АМАNAT выслушала наши обращения. Мы надеемся, что при поддержке партии, дорога будет построена и газ подведут», – сказалон.

По словам акима села Абимуслима Коканова, в следующем году будет подготовлена проектно-сметная документация, а уже в 2024 году газ в населенном пункте будет.

«Начиная с марта, в рамках работы мобильной общественной приемной мы посетили более 800 отдаленных сельских населенных пунктов и приняли более 7 тысяч граждан. А в целом, с начала года в общественные приемные партии «AMANAT» обратилось более 100 тысяч человек. В основном жителей волнуют вопросы социального обеспечения – 29%, жилищно-коммунального хозяйства – 17% и обеспечения жильем и выделения земельных участков – 10%», – сказал заместитель заведующей Республиканской общественной приемной партии AMANAT Азамат Биржанов.

Казахстанцы со своими вопросами могут обратиться в республиканскую общественную приемную AMANAT по следующим контактам:call-центр: 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатный); whatsАpp: 8 700 800 4441, e-mail: komek@amanatpartiasy.kz.

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