Мобильный караван, библиотечный закон и новая формула МЗП: что рассказали партии в регионах

Очередной предвыборный день у партий прошел сразу в нескольких форматах - от встреч с трудовыми коллективами и представителями профессиональных сообществ до экологических мероприятий и работы мобильных штабов, сообщает Kazpravda.kz

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Партии продолжили выезжать в регионы, обсуждая с жителями вопросы, связанные с социальной сферой, промышленностью, инфраструктурой, занятостью, экологией и развитием территорий. Отдельное место в повестке заняли публичные заявления и обмен критикой между участниками кампании.

Республиканский штаб партии «Әділет» во главе с председателем Айбеком Дадебаем встретился в Университете имени Шакарима со старейшинами, представителями науки и творческой интеллигенции региона. В ходе встречи обсуждались вопросы развития библиотечного дела и книгоиздания, а также цифровизации системы социальной защиты. В частности, речь шла о возможностях проактивного назначения мер поддержки без необходимости сбора справок. Отдельное внимание было уделено вопросам поддержки молодых исследователей и совершенствования подходов к развитию научной среды.

В тот же день в Семее штаб партии озвучил позицию по вопросам развития среднего бизнеса и повышения его роли в экономике страны. Предложение обсудили с трудовыми коллективами машиностроительного завода «SemAZ» и полиграфического комплекса «Казполиграф»: речь шла о развитии промышленности, кадровой подготовке, доступности жилья для молодежи (в том числе аренде с последующим выкупом) и трудоустройстве выпускников по специальности. Кандидат, гендиректор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков говорил о связи технологического развития региона с созданием рабочих мест для молодежи.

Отдельно партия сообщила о результатах мобильного каравана «Әділетті Қазақстан үшін»: в Жамбылской области за четыре дня команда проекта провела 7 встреч с 930 жителями сельских населенных пунктов. Во встречах приняли участие 13 кандидатов в депутаты Курултая, включая председателя партии. По данным «Әділет», с 23 июля все шесть маршрутов каравана охватили 14 регионов страны, провели 58 встреч с общим охватом более 7,8 тысячи человек и преодолели порядка 7,5 тысячи километров; до 19 августа проект планирует охватить все макрорегионы и собрать свыше 10 тысяч участников. Молодежный штаб партии сообщил, что в рамках акции «От двери к двери» с программой ознакомлены уже более 1 миллиона жителей страны.

Алматинский областной филиал Общенациональной социал-демократической партии провел встречу с пенсионерами и активистами города Конаев в городском парке - участники обсудили вопрос отсутствия отдельного здания для местного Центра долголетия, который сегодня посещают около 250 человек. Партия сообщила, что на встрече обсуждались вопросы качества жизни пенсионеров.

В Астане прошел экологический субботник партии «Байтақ», - около 50 волонтеров и представителей партии собрали более 30 мешков мусора на территории одного из водоемов. В рамках цикла круглых столов «Природа - национальное наследие» в резервате «Иле-Балхаш» обсудили сохранение биоразнообразия, борьбу с браконьерством и развитие экотуризма.

Партия также провела встречи с жителями и трудовыми коллективами в нескольких регионах: в Байзакском районе Жамбылской области - с местными жителями по вопросам экологии, на ТЭЦ-3 в Алматинской области - с коллективом предприятия по теме модернизации теплоэнергетики, в Атырау - с железнодорожниками ночной смены, а в Астане, в Национальном научном центре травматологии и ортопедии, - с медицинскими работниками, где, помимо условий труда, обсуждались восстановление Аральского моря и строительство атомной станции.

Народная партия Казахстана провела встречи с трудовыми коллективами промышленных предприятий - компании «Metzer» и производителя мясной продукции «Рубиком» в Павлодарской области, где обсуждались поддержка отечественных производителей, сохранение рабочих мест и условия труда.

В Костанае прошла патриотическая акция партии «Ауыл» «Менің Қазақстаным» с участием первого заместителя председателя партии Серика Егизбаева - более 50 человек собрали символическую пазл-композицию, посвященную единству регионов страны. В Павлодаре на берегу Иртыша кандидаты партии встретились с сельской молодежью, обсудив занятость, образование и поддержку молодежных инициатив.

В Алматы председатель партии Кайрат Айтуганов с кандидатами посетил тепличное хозяйство ТОО «BRB APK» - обсуждались продовольственная безопасность, господдержка сельхозпроизводителей и создание продовольственных поясов вокруг крупных городов.

Республиканский штаб партии «Ақ жол» во главе с Данией Еспаевой начал встречи в Экибастузе ө с коллективами «Горводоканала» и «ГорЭлектроСети» обсуждали развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры города. В Кызылординской области заместитель председателя партии Казыбек Иса с кандидатами посетил Кармакшинский район, встретился с представителями малого бизнеса и обсудил вопросы, связанные с принятым Налоговым кодексом.

Партия также опубликовала серию ответов на критику в свой адрес со стороны представителя Respublica, прозвучавшую в одном из подкастов.

Партия «Respublica» провела серию встреч с трудовыми коллективами в Алматинской и Актюбинской областях. В Талгаре, на предприятии «Fruit Art», обсуждали поддержку отечественных производителей; в ТОО Aluminium of Kazakhstan - несоответствие образовательных программ потребностям рынка труда, а также инициативу партии по подготовке специалистов для атомной отрасли. В Актобе представители партии встретились с коллективами компании «РОКОС», молочного производства «Молочные истории-А» и предприятия по переработке овечьей шерсти «KazFeltec» - обсуждались поддержка отечественного производства, кадровый дефицит и обеспечение предприятий сырьем.

Таким образом, предвыборная работа партий в регионах продолжает развиваться сразу по нескольким направлениям. Помимо традиционных встреч с избирателями, кандидаты работают с профессиональными коллективами, проводят общественные и экологические мероприятия, а также используют выездные форматы для охвата отдаленных населенных пунктов. На этом фоне кампанию сопровождает не только обсуждение запросов жителей, но и все более заметный обмен позициями между самими участниками выборов.