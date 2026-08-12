Председатели политических партий примут участие в заключительных теледебатах

Партии,Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

О том как пройдут заключительные теледебаты в этой электоральной кампании сегодня рассказали на заседании Центральной избирательной комиссии

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Член ЦИК Ләззат Сүйіндік отметила, что согласно статье 28 Конституционного закона о выборах, политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты Курултая, вправе участвовать в предвыборных дебатах, организуемых Центральной избирательной комиссией, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Одним из ключевых принципов проведения дебатов является равенство условий для всех участников. Порядок их организации и проведения не должен создавать преимуществ какой-либо политической партии или ее кандидатам. Проведение предвыборных дебатов осуществляется в соответствии с требованиями избирательного законодательства, а также Правилами и условиями проведения предвыборных дебатов, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. В этой связи проведена необходимая организационная работа по определению площадки, формата и условий проведения предвыборных телевизионных дебатов. По предложению Министерства культуры и информации площадкой для проведения заключительных дебатов определен телеканал «24KZ» АО «Агентство «Хабар», - проинформировала Ләззат Сүйіндік.

В ходе заседания было отмечено, что выбор телеканала 24KZ обусловлен его техническими и организационными возможностями, а также широким информационным охватом, что позволит обеспечить полноценную телевизионную трансляцию дебатов и доступ к ней максимально широкого круга избирателей.

Согласно утвержденному регламенту, дебаты пройдут в 4 раунда, каждый из которых будет иметь свою задачу и формат. Это такие раунды, как «Представление партии», «Вопросы оппонентам», «Вопросы от зрителей» и «Обращение к избирателям».

На сегодняшний день все 7 зарегистрированных политических партий подтвердили участие своих председателей в заключительных теледебатах.

 

#выборы #партия #ТВ #курултай #дебаты

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