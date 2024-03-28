Модельная библиотека сплотит студентов

Национальный курултай – это диа­логовая площадка, где звучат актуальные идеи и разрабатываются новые стратегии. Я, как представитель образования и науки, хочу подтвердить, что высшее учебное заведение играет ключевую роль в формировании личности современной молодежи, как ее профессиональных качеств, так и моральных ценностей.

В ходе Национального курултая Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание теме воспитания молодого поколения. Современные информацион­ные технологии оказывают как положительное, так и негативное влияние на подрастающее поколение, подчерк­нул Глава государства. Потреблению бессмысленного контента в Интернете может противостоять только любовь к чтению. «Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения. Библиотека – это сокровищница памяти государства и нации, она хранит ценные исторические источники и материалы, поэтому требует особого внимания», – отметил он.

Перед Региональным университетом им. Кудайбергена Жубанова поставлена важная задача по трансформации вузовской библиотеки как модельной, наработанный опыт в последующем может применяться во всех библиотеках вузов Казахстана.

В рамках проекта трансформации биб­лиотеки при поддержке Министерства науки и высшего образования РК мы соз­дали комфортабельные информационно-коммуникативные пространства формата open space. Внедрили RFID-технологии для автоматизации процесса, разработали читательские онлайн-билеты, которые экономят бюджетные средства, позволяя читателям быть информированными о намеченных и проводимых мероприятиях посредством приложения в смартфоне. У студентов появился доступ к более 20 Open Space Resources, что позволило отказаться от подписки к дорогостоящим базам данных.

Организованы уголки для арт-терапии, рукоделия, проведения киновечеров, booktalking, pizza party, интеллектуальных игр и интерактивных мероприятий, направленных на сплочение студенческого сообщества и поднятие корпоративной этики и духа. В дальнейшем каждый из залов модернизированной библиотеки будет эффективно использоваться как для самостоятельной работы, так и для исследовательских и учебных процессов. Наш университет стремится к тому, чтобы библиотека стала центром притяжения и обмена знаниями для студентов.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также поднял острую социальную проблему лудомании и наркомании.

К сожалению, молодежь губит себя пагубными зависимостями. Наш университет системно ведет масштабную профилактическую работу в этом направлении. Так, за последнее время вуз провел ряд комплексных мероприятий, куда вошли разъяснительные беседы: «Лудомания – болезнь времени», «Наркомания и ее последствия», конкурс-эссе «Салауатты өмір – біздің болашағымыз», республиканский дебатный турнир «Қоғам дерті: Лудомания. Қаржылық пирамида», показ документального фильма «Құмардың құрбандары», была организована гостевая лекция с участием психолога-нарколога Актюбинского областного центра психического здоровья Маржан Аязбаевой.

И конечно, чтобы оградить неокрепшие умы от пагубных привычек, нужно создавать для молодежи возможности для отличной учебы, плодотворного досуга, самореализации в различных сферах. Наша всеобщая цель – воспитать здоровую прогрессивную молодежь с правильными ценностями и позитивным взглядом на жизнь.