Модельная библиотека сплотит студентов

Свежий выпуск
495
Лаура Карабасова, председатель правления – ректор Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова, член Национального курултая

Только любовь к чтению может помочь выпутаться из Всемирной паутины

Национальный курултай – это диа­логовая площадка, где звучат актуальные идеи и разрабатываются новые стратегии. Я, как представитель образования и науки, хочу подтвердить, что высшее учебное заведение играет ключевую роль в формировании личности современной молодежи, как ее профессиональных качеств, так и моральных ценностей.

В ходе Национального курултая Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание теме воспитания молодого поколения. Современные информацион­ные технологии оказывают как положительное, так и негативное влияние на подрастающее поколение, подчерк­нул Глава государства. Потреблению бессмысленного контента в Интернете может противостоять только любовь к чтению. «Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения. Библиотека – это сокровищница памяти государства и нации, она хранит ценные исторические источники и материалы, поэтому требует особого внимания», – отметил он.

Перед Региональным университетом им. Кудайбергена Жубанова поставлена важная задача по трансформации вузовской библиотеки как модельной, наработанный опыт в последующем может применяться во всех библиотеках вузов Казахстана.
В рамках проекта трансформации биб­лиотеки при поддержке Министерства науки и высшего образования РК мы соз­дали комфортабельные информационно-коммуникативные пространства формата open space. Внедрили RFID-технологии для автоматизации процесса, разработали читательские онлайн-билеты, которые экономят бюджетные средства, позволяя читателям быть информированными о намеченных и проводимых мероприятиях посредством приложения в смартфоне. У студентов появился доступ к более 20 Open Space Resources, что позволило отказаться от подписки к дорогостоящим базам данных.

Организованы уголки для арт-терапии, рукоделия, проведения киновечеров, booktalking, pizza party, интеллектуальных игр и интерактивных мероприятий, направленных на сплочение студенческого сообщества и поднятие корпоративной этики и духа. В дальнейшем каждый из залов модернизированной библиотеки будет эффективно использоваться как для самостоятельной работы, так и для исследовательских и учебных процессов. Наш университет стремится к тому, чтобы библиотека стала центром притяжения и обмена знаниями для студентов.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также поднял острую социальную проблему лудомании и наркомании.
К сожалению, молодежь губит себя пагубными зависимостями. Наш университет системно ведет масштабную профилактическую работу в этом направлении. Так, за последнее время вуз провел ряд комплексных мероприятий, куда вошли разъяснительные беседы: «Лудомания – болезнь времени», «Наркомания и ее последствия», конкурс-эссе «Салауатты өмір – біздің болашағымыз», республиканский дебатный турнир «Қоғам дерті: Лудомания. Қаржылық пирамида», показ документального фильма «Құмардың құрбандары», была организована гостевая лекция с участием психолога-нарколога Актюбинского областного центра психического здоровья Маржан Аязбаевой.

И конечно, чтобы оградить неокрепшие умы от пагубных привычек, нужно создавать для молодежи возможности для отличной учебы, плодотворного досуга, самореализации в различных сферах. Наша всеобщая цель – воспитать здоровую прогрессивную молодежь с правильными ценностями и позитивным взглядом на жизнь.

#Образование #Атырау #мнение #библиотека #Национальный курултай

Популярное

Все
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Miami Open: определились финалисты у мужчин
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Касым-Жомарт Токаев проведет совещание в связи с паводками
Абиба Абужакынова – бронзовый призер турнира Grand Slam
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Деньги на строительство детской больницы расхитили в Костанае
Гвардейцы из Актау оказали первую помощь женщине
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
Рыбаки утонули в Павлодарской области
Казахстанцы несут цветы к посольству России
Теракт в России: Путин поблагодарил Токаева за поддержку
Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе против терроризма
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Казахстан заинтересован в сотрудничестве по вопросам развития семеноводства
Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностирован рак
Первая белорусская космонавтка полетела в космос из Байконура
Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на руководство Кыргызстана
Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в 1/8 финала
Как прошла масштабная уборка в Астане
Токаев проведет совещание в связи с терактом в России
Из-за повышения уровня углекислого газа эвакуированы 70 горняков на шахте Qarmet
Коклюш: сохраняется неблагоприятная эпидситуация
Спасательная операция в Crocus City Hall завершена
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
В России – общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall
Казахские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Ближнем Востоке
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник

Читайте также

Шесть инициатив выдвинул Президент РК, выступая на БАФ-2024
Роль Казахстана в «Азиатском ренессансе»
Замечательно, когда понимаешь разговорную и письменную речь
Почти миллиард тенге задолжали шымкентцы за тепло

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]